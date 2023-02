Kosten door schade tijdens jaarwisseling in Altena gehalveerd: 66.963 euro

49 minuten geleden

Algemeen 93 keer gelezen

ALTENA • De kosten voor de jaarwisseling in Altena komen dit jaar uit op 66.963 euro. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders bekend. Dit betekent een halvering van de kosten vergeleken met een jaar eerder.

De daling van de schade komt doordat er aanzienlijk minder vernielingen hebben plaatsgevonden aan het straatmeubilair, zoals afvalbakken en speel- en milieuparkjes. Ook zijn de noodzakelijke kosten voor het reinigen en herstellen van het wegdek gehalveerd. Dat komt met name door een rustige decembermaand.

De jaarwisseling zelf kende enkele incidenten, verspreid over verschillende kernen. Er was een woningbrand in Woudrichem, een schuurbrand in Werkendam en autobranden in Rijswijk en Veen. ‘De hulpdiensten hebben bij alle incidenten veilig hun publieke taak kunnen uitoefenen’, laat de gemeente weten.

Aanloop rustiger

Namens de politie, brandweer en het Openbaar Ministerie, laat burgemeester Egbert Lichtenberg weten dat de aanloop naar de jaarwisseling een stuk rustiger verlopen is dan voorgaande jaren.

“Dat was in de eerste plaats bijzonder prettig voor de hulpverleners die niet de hele maand werden belast met uitrukken; fijn voor hen en voor hun naasten. Ook voor de andere inwoners was de overlast in de decembermaand minder dan eerdere jaren. Dat neemt niet weg dat er op sommige locaties nog steeds sprake was van overlast, een enkele maal ook van grote overlast”, zegt Lichtenberg.

“Met name in de kern Veen was het verschil met vorig jaar in de goede zin van het woord groot. Het is voor mij een positief signaal dat deze inwoners hiermee samen hebben afgegeven. We zien deze positieve trend ook terug in de halvering van de schade in de hele gemeente. Deze jaarwisseling, zonder aanloop en daarmee ook zonder aanzuigende werking, met minder overlast en minder schade dan eerdere jaren, is het vertrekpunt van een route naar een toekomstige feestelijke eindejaarsviering voor iedereen. En dat is een jaarwisseling zonder overlast, zonder persoonlijke ongelukken en zonder schade.”