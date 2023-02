OM brengt podcast uit over verdwijning Germa van den Boom, ook stripverhaal uitgebracht

di 7 feb 2023, 10:54

NIEUWENDIJK • Het Openbaar Ministerie brengt een podcast uit over Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Zij raakte in 1984 vermist na een avondje stappen. De Peter R. de Vries foundation loofde eerder een beloning uit van 250.000 euro voor de tip die leidt tot haar terugvinden

Germa was 19 jaar en voor het eerst een weekendje alleen thuis in haar ouderlijk huis te Nieuwendijk. Na een avondje stappen is er nooit meer iets van Germa van den Boom vernomen. De Peter R. de Vries Foundation doet nu, 38 jaar later, nog een ultieme poging om informatie over de verdwijning te verkrijgen. De Foundation stelt een beloning van 250.000 euro beschikbaar voor degene die een tip geeft die leidt tot het terugvinden van Germa van den Boom.

In de podcast van het Openbaar Ministerie hoor je hoe in de zaak van Germa van den Boom de afgelopen drie maanden een nieuwe stroom aan informatie op gang is gekomen. Hoe het cold case team van de politie en het Openbaar Ministerie al die tips afhandelen én of ze na 38 jaar eindelijk in de buurt van een oplossing komen.

Dinsdag verscheen er ook een stripverhaal over de vermissingszaak van Germa. Een visuele voorstelling kan mensen helpen bij herinneringen uit een ver verleden. De strip is te lezen via de website van de Peter R. de Vries foundation. De strip wordt ook huis-aan-huis bezorgd in Nieuwendijk.