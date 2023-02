Marenka (25) helpt met haar stichting mensen in Afrika: ‘Ik ga waar de wind me heen duwt’

WERKENDAM • “Ik heb altijd gevoeld dat ik anderen wilde helpen. Dat is me van huis uit met de paplepel ingegoten: je zorgt voor een ander.” Marenka de Ruiter (25) uit Werkendam is ZZP-er als maatschappelijk werkster in de zorg, maar ook de oprichtster en drijfkracht van Stichting Heart for Humanity. Dit is een stichting die zorg en aandacht wil geven aan de mens in nood.

“Op mijn zestiende ging ik voor een werkvakantie met een organisatie naar Zambia. Hier verloor ik mijn hart, dus op mijn zeventiende ging ik weer. Toen ik achttien was dacht ik; dit kan ik zelf ook en toen ben ik alleen op pad gegaan. Ik had wat inzamelingen gedaan en nam een koffertje extra mee. Er werd echter steeds meer ingezameld. Ik had niet meer genoeg aan een koffertje extra en zag dat het beter zou zijn om officieel een stichting op te richten. Zo ontstond Heart for Humanity.”

Spontaan

De stichting is in meerdere landen actief, maar altijd in samenwerking met lokale organisaties. “Hoe ik die vind?”, zegt Marenka met twinkelende ogen. “Die mensen ontmoet ik, als ik in een land ben. Ik weet waarheen ik op reis ga, maar ik stippel mijn reis niet uit en toch kom ik op plaatsen waar ik moet zijn. In de supermarkt in Gambia ontmoette ik een blank persoon. Deze moeder was betrokken bij een lokaal project. Zo ontstond contact en we steunen dat project nog steeds. Ik ga waar de wind me heen duwt en ik voel dat ik hierin word gestuurd.”

Vol passie, maar ingetogen vertelt ze: “Toen ik in Tanzania was, maakte ik op zondagmiddag een wandeling. Ik ontdekte, verstopt achter de struiken, een unit. Het was achter op het terrein bij een reguliere school. Hier stond een school voor kinderen met een handicap.” Haar ogen stralen: “Het was zo bijzonder. Het is nog steeds een fijne plek waar ik graag naar terugga om het verschil te kunnen maken.”

Geen sinterklaas uithangen

“Als ik naar een land ga, hang ik niet gelijk sinterklaas uit. We gaan onszelf eerst oriënteren en verdiepen en gaandeweg probeer ik te ontdekken wat men nodig heeft. In een project breng ik niet alleen kleding, maar ook garen en naalden. Dat maakt het verschil. Ik probeer veel producten lokaal in te kopen, maar soms is het beter om in Nederland in te zamelen.” Waarop ze lachend zegt: “Ik rij altijd met een volle auto en de schuur van mijn ouders staat altijd vol. De stichting staat centraal in ons gezin.”

Waarop ze direct aanvult: “De stichting is mijn gezicht, maar we doen het met z’n allen. Er zijn veel dames in het dorp die mutsjes breien, dorpsgenoten die in de kinderopvang of in de zorg werken en spullen meebrengen. We maken samen het verschil.”

Geen westerse ogen

“Het zwangerschapsproject is ons nieuwste project.” Marenka’s ogen twinkelen vol passie als ze hierover verteld. “We hadden altijd al een kraampakketje. Dit was vooral leuk, met een knuffeltje en een mutsje. We hebben nu een pakket ontwikkelt met materiaal wat echt nodig is. In Afrikaanse landen overlijdt voor, tijdens of na een bevalling vaak de moeder of de baby. Vaak doordat er niet de juiste middelen zijn. Voor ons voor de hand liggende producten, zoals een navelklem, ontbreken.”

Integer vertelt Marenka verder: “We moeten niet denken in luiers, want die raken op, maar we brengen hydrofiele doeken. Die kun je wassen in de rivier en weer hergebruiken. Ik leer elke keer weer dat ik niet door mijn westerse ogen moet kijken.”

Onvoorwaardelijke liefde

“De kracht van onze stichting is een groot netwerk en een kleine organisatie. Ik heb alles persoonlijk in beeld. Ik wil niet groter groeien, maar wel groeien in ontwikkeling.” Beschaamd zegt ze: “Ik vertel zelf nooit over mijn stichting, dat doen anderen. Ik heb me nooit zorgen hoeven maken over geld of middelen, het komt elke keer goed. Ik wil onvoorwaardelijke liefde uitstralen en geven. Ik moet gaan en dat wordt me op mijn hart gegeven. De liefde die ikzelf ook graag ontvang moet ik delen met anderen.”

Kleurrijk Altena

Het zijn de inwoners die Altena kleur geven. Gastvrij, betrokken en met oog voor een ander. Samen maken we het verschil en geven we de wereld kleur. In de serie 'Kleurrijk Altena' spreken we inwoners van Altena, die kleur geven aan de wereld om hen heen.