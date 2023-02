Eerste aanzet tot Businesspark Werkendam succesvol: ‘Men is kennelijk nieuwsgierig’

do 2 feb 2023, 08:16

Algemeen 242 keer gelezen

WERKENDAM • De grote zaal van Restaurant De Waterman liep maandag vol voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven. Dit keer waren alle Werkendamse ondernemers uitgenodigd om actief te luisteren naar de plannen om tot de oprichting van Businesspark Werkendam te komen. Na de conclusies werd duidelijk dat die vervolgstap er gaat komen.

Na het nuttigen van erwtensoep en broodjes bal gehakt en worst, ging het los. Arie den Dekker, voorzitter van OV Bruine Kilhaven, was al voor de aftrap blij verrast door de massale opkomst. Zijn eerste zorg was om de ruim tweehonderd aanwezigen een goede plaats te bieden. Naast hem Job Verschoor, eveneens ondernemer op Bruine Kilhaven. Den Dekker: “Heerlijk deze opkomst. Men is kennelijk heel betrokken en nieuwsgierig naar onze plannen.”

Krachtige vereniging

De wens van Den Dekker en mede-initiatiefnemer Verschoor, is dat er een krachtige vereniging wordt gevormd waar niemand omheen kan. Er zijn talloze zaken waarover ondernemers met de overheid in gesprek willen. Daarvoor is één gesprekspartner namens de ondernemers noodzakelijk.

Den Dekker kreeg bij zijn welkomstwoord al meteen de lachers op zijn hand. “Job Verschoor vond terecht dat wij internationaal met de naam OV Bruine Kilhaven niet ver gaan komen. Vertaal het maar eens in het Engels, dan kom je tot bizarre uitkomsten. Laten wij samen verder gaan onder de naam Businesspark Werkendam.”

Stellingen

Aan de hand van een aantal stellingen nam gespreksleidster Anastasia van der Lugt, ondernemer en voormalig wethouder in IJsselstein, de aanwezigen mee door deze introductieavond. “Ziet men een toegevoegde waarde bij het oprichten van een grote businessclub. Wat vragen leden daarvoor terug. Hebben wij het dan over inkoop bij zonnepanelen, het vuilophalen, beveiliging, expertise om tot subsidies te komen, korting op verzekeringen?” Bij deze stellingen werd massaal de groene kaart omhooggehouden.

‘Zo snel mogelijk aan de slag’

Gerrit Mostert van Biesbos Opslag is met zijn bedrijf zes jaar in Werkendam gevestigd. “Ik kom hier voor het eerst op een bijeenkomst van een ondernemersvereniging omdat de zaken die men wil aanpakken mij aanspreken. Wij moeten gezamenlijk zo snel mogelijk aan de slag. In al onze onwetendheid zijn wij al 40.000 euro subsidie misgelopen. Dat mag niet meer gebeuren. Vanavond is men nog niet echt concreet geworden, maar dat komt in de nabije toekomst wel goed, verwacht ik, want er is in Werkendam een potentie van vijfhonderd ondernemers.”

Gemeente Altena enthousiast

Wendy van Ooijen, wethouder economie van de gemeente Altena, gaf in haar betoog aan dat de ambitie van Businesspark Werkendam aansluit bij de ambitie van de gemeente Altena. “Wij zien het als onze rol om uw plannen te faciliteren en te stimuleren. Wij gaan het gesprek graag met jullie aan en zullen een financiële bijdrage leveren.”

In het hart van industrieterrein Bruine Kilhaven is ATT Computers gevestigd, een van oorsprong Werkendamse ICT-onderneming. Eigenaar Hassan Attouf weet wat het is om bedrijven digitaal te verbinden. “Wij voelen ons hier thuis. Met de buren hebben wij al heel goede contacten maar deze avond versterkt de band met andere bedrijven.”

Daniëlle Attouf vond de organisatie prima, maar had verwacht dat aan de aanwezigen nadrukkelijker was gevraagd om er met zijn allen de schouders onder te zetten. “En ik zou zeggen, betrek er ook ondernemers bij die niet op een industrieterrein zijn gesitueerd. Dan kom je tot een echt stevig Businesspark Werkendam.”

Gas geven

Na het afsluiten van de gecombineerde nieuwjaarsreceptie en de opiniërende oprichtingsbijeenkomst van Businesspark Werkendam, haalde Den Dekker diep adem. “Het startschot is nu gegeven. Ik ben heel blij met de toezegging van wethouder Van Ooijen, die de ondersteuning van de gemeente Altena heeft benadrukt.”

Vanaf nu wordt er vol gas gegeven, want Businesspark Werkendam wil met minimaal 250 leden gaan starten. “Vanaf vandaag worden de plannen verder uitgewerkt. Nog voor de zomervakantie gaan wij onze leden bijpraten over een plan van aanpak voor de nieuwe vereniging. Vanuit de contributies wordt een professionele man of vrouw aangesteld om in deeltijd onze nieuwe businessclub te gaan vertegenwoordigen. Hij of zij wordt meteen ook vraagbaak voor de aangesloten leden,” besluit Den Dekker.

Door Wout Pluijmert