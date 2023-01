Foto: The Inner Agency

Melissa zocht hulp na moeilijke periode en helpt nu anderen: ‘Ik had echt behoefte aan advies’

15 minuten geleden

Algemeen 81 keer gelezen

RIJSWIJK • Een moeilijke periode zette Melissa Lievaart uit Rijswijk in 2020 aan het denken: wilde ze op dezelfde manier verder, of was het tijd om hulp te zoeken? Met de ervaringen die ze destijds opdeed, verwijst ze nu andere mensen die een lastige periode doormaken en op zoek zijn naar hulp.

De 36-jarige Melissa was getrouwd, woonde in Waalwijk, had een baan in het familiebedrijf en kreeg een zoontje. Ze leek het leven aardig op de rit te hebben, tot dit onbezorgde leven veranderde. Na een scheiding verhuisde ze terug naar haar geboortedorp Rijswijk. Melissa kampte in deze periode ook met gezondheidsproblemen en zocht daarom hulp.

“Ik merkte dat ik hulp nodig had”, vertelt Melissa. “Ik wilde voor mijn zoontje snel weer sterk zijn.” De zoektocht naar de juiste hulp viel haar echter niet mee. Zo schreef de huisarts uit haar oude woonplaats rustgevende medicijnen voor, maar dit was niet wat ze zocht. Via Google zag ze door de bomen het bos niet meer, door het grote aanbod. “Ik had toen echt behoefte aan een advies. Een professional die mij had gezegd: ‘Ik denk dat jij deze vorm van coaching, of deze sessie nodig hebt’.”

Het lezen van zelfhulpboeken en interesse in alternatieve geneeskunde waren niet vreemd voor Melissa. “Ik deed al wel eens sessies, maar in deze periode ben ik allerlei methoden gaan toepassen.” Zo ging ze aan de slag met haar gezondheidsproblemen. Na rondvraag in haar netwerk vond ze ook coach die haar hielp bij het opnieuw inrichten van haar toekomst. “Mijn toekomstbeeld spatte na mijn scheiding volledig uiteen. Het is heel fijn als iemand met een andere emotie naar je toekomst kan kijken en je de juiste kant opstuurt.”

Andere levensstijl

“Vervolgens heb ik mijn levensstijl volledig omgegooid”, stelt Melissa. “Door mijn voeding aan te passen, tijd te maken voor het sporten en ademsessies te doen, merkte ik dat ik steeds vitaler en sterker werd. Voorheen had ik een grote doos medicijnen nodig om mijn astma onder controle te houden, maar nu heb ik tools naast de medicatie waardoor het weer lukt om mijn zoontje de trap op te dragen. Ik ben veel bewuster gaan leven en dat helpt me enorm.” Al snel kreeg de Rijswijkse veel vragen van mensen uit haar omgeving. “Mensen wilden weten waar ‘die smoothies’ voor waren, of waar ik hulp gezocht had.”

Hierdoor merkte Melissa dat veel meer mensen met hulpvragen zitten. Doordat er erg veel (soorten) hulpverleners en coaches zijn, is het soms lastig om de juiste hulp te vinden. Dit zette de Rijswijkse aan het denken. “Ik wilde de mensen met hulpvragen graag een plek bieden en helpen aan de juiste hulpverleners.” Ze besloot daarom te stoppen bij het familiebedrijf, wat een behoorlijke sprong in het diepe was. “Ik gaf daarmee een vast salaris, baanzekerheid, pensioen en een leaseauto op. Tegelijkertijd wist ik nog niet wat me te wachten stond.”

The Inner Agency

Melissa zocht contact met haar huidige compagnon, die al veel ervaring in de hulpverlening heeft. “Omdat ik altijd in de commerciële wereld heb gewerkt, was het noodzakelijk om samen te gaan werken met een hulpverlener.” Deze samenwerking resulteerde in het bedrijf ‘The Inner Agency’. Hier kunnen mensen met hulp- of leefstijlvragen terecht voor een intakegesprek, waarna ze worden doorverwezen naar de juiste coach, therapeut of mentor. “Dit intakegesprek is erg waardevol, omdat er aan de hand van ons intakemodel echt geluisterd en gezocht wordt naar de kern van iemands vraag. Het is direct een coachend adviesgesprek.”

The Inner Agency werkt samen met verschillende partners, die van tevoren uitvoerig gescreend worden. “We willen goed weten met wie we samenwerken.” Overigens helpt The Inner Agency niet alleen particulieren, maar zijn ze ook inzetbaar voor verlaging en een preventieve benadering van ziekteverzuim, als externe vertrouwenspersoon en voor het bieden van een plek waar iedere medewerker terecht kan bij hulp of leefstijlvragen. “We zien dat steeds meer bedrijven coaching of sportabonnementen aanbieden aan medewerkers. Dit is super, maar wij gaan daar nog net even een stap verder in. Wij geloven juist in aandacht en advies op maat.”

Taboe

Melissa merkt dat er vaak nog een taboe ligt op het delen van mentale problemen en op het zoeken van hulp hiervoor. “Dat vind ik eigenlijk bizar, als je ziet hoeveel mensen ermee ‘struggelen’. Iedereen maakt dingen mee in het leven en er is veel mogelijk op het gebied van hulp.” Het zoeken van de juiste hulp en de leefstijlaanpassingen hebben haar in ieder geval veel goeds gebracht en dat wil Melissa nu delen met anderen. “Ik weet hoe vervelend het is als er bepaalde dingen gebeuren, maar ook dat er methodes zijn om weer verder te kunnen. Het is mijn missie om dit aan te dragen aan mensen die dit nodig hebben.”