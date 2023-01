Plannen voor nieuwe ondernemersvereniging in Werkendam: ‘De tijd is rijp’

17 minuten geleden

WERKENDAM • Er zijn plannen voor een nieuw te vormen ondernemersvereniging in Werkendam. Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven zal ophouden te bestaan en de nieuwe vereniging, Ondernemersvereniging Businesspark Werkendam, moet de belangen gaan behartigen van bijna alle ondernemers uit het dorp.

“De tijd is rijp voor een nieuwe ondernemersvereniging”, stelt Job Verschoor, die met zijn bedrijf gevestigd is op industrieterrein Bruine Kilhaven en de ‘denktank’ achter de nieuwe plannen wordt genoemd. Arie den Dekker, voorzitter van OV Bruine Kilhaven, knikt instemmend. “Onze vereniging bestaat al heel lang. We zijn organisch gegroeid, maar merken dat het nu tijd is voor een nieuwe stap. Er komt heel erg veel op ondernemers af, maar de organisatiegraad is nu te laag om daadkrachtig naar buiten te kunnen treden richting bijvoorbeeld de gemeente of provincie.”

Om een grotere rol van betekenis te kunnen spelen worden zoveel mogelijk Werkendamse ondernemers uitgenodigd om aan te sluiten bij de nieuwe ondernemersvereniging.

Aanspreekpunt

De komende jaren staan er een aantal zaken op de planning die belangrijk zijn voor Werkendamse ondernemers, maar waar ze nu nog niet of nauwelijks bij betrokken zijn. “We merken dat er meer behoefte is aan strategisch denken en handelen, zonder dat we onze operationele taken verwaarlozen. Ook is er behoefte aan meer onderlinge samenwerking en aan betere afstemming met (lokale) overheden”, zegt Den Dekker. “Dat dit nog niet gebeurt, komt doordat er geen vast aanspreekpunt is voor overheden. Op de Bruine Kilhaven zijn bijvoorbeeld meer dan 350 bedrijven gevestigd, terwijl er maar honderd lid zijn van een ondernemersvereniging. Hierdoor is de vereniging niet representatief.”

De wens van Verschoor en Den Dekker is dan ook dat er een krachtige vereniging wordt gevormd waar niemand omheen kan. Volgens beide heren is dit belangrijk gezien de beslissingen die genomen gaan worden, die invloed hebben op ondernemers. Denk hierbij aan het verminderen van de filevorming in de spits op de Dijkgraaf Den Dekkerweg, de toekomstige ontsluitingen van Werkendam, het monitoren van de verkeersveiligheid op het industrieterrein en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

“Op dit moment kunnen we vaak pas achteraf reageren, als de besluiten al genomen zijn. Het is belangrijk dat we onze gezamenlijke invloed laten gelden en meesturen op voorhand”, stelt Verschoor. De gemeente Altena juicht de conceptplannen toe en heeft geld beschikbaar gesteld om de nieuwe ondernemersvereniging op te kunnen zetten.

Conceptplannen

In de conceptplannen die zijn opgesteld voor Ondernemersvereniging Businesspark Werkendam worden meer zaken genoemd waarmee de vereniging mogelijk aan de slag kan. Zo zouden de mogelijkheden om openbaar vervoer te laten rijden over het industrieterrein verkend kunnen worden en zou men na kunnen denken over ‘commodity producten’. Dit houdt in dat ondernemers op vrijwillige basis mee kunnen doen met het gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld energie en beveiliging, wat financieel voordeliger kan zijn.

Presentatie van plannen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van OV Bruine Kilhaven worden de conceptplannen verder gepresenteerd en wil men in gesprek met ondernemers over de mogelijke wensen en bedenkingen. Deze nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op maandag 30 januari, in restaurant De Waterman, en begint om 17.00 uur met erwtensoep en een broodje gehaktbal.

Het plenaire gedeelte duurt ongeveer een uur. “Het zal geen monotone vergadering worden, maar een bijeenkomst met veel interactie”, zegt Den Dekker. “We willen graag weten wat er leeft en wat we eventueel anders kunnen doen.” Alle Werkendamse ondernemers zijn welkom op de bijeenkomst. Wethouder Wendy van Ooijen zal ook aanwezig zijn.

Peilmoment

Tot drie weken na de presentatie van de conceptplannen kunnen geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden. Als er na deze drie weken minimaal 150 aanmeldingen zijn, zal de vereniging verder vorm gegeven worden naar de wensen van de leden. “De leden zijn de baas”, stelt Den Dekker. “Zij zullen ook het nieuwe bestuur kiezen.”

Om de drempel laag te houden zal de contributie net als bij OV Bruine Kilhaven 125 euro per jaar zijn. In juni 2023, als alles doorgaat, moeten de plannen van Ondernemersvereniging Businesspark Werkendam gepresenteerd worden tijdens een nieuwe bijeenkomst.