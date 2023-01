Bazalt Wonen plaatst buurtkastjes: ‘Help elkaar en voorkom voedselverspilling’

di 24 jan 2023, 12:49

ALTENA • De energieprijzen stegen hard, maar hetzelfde geldt voor de prijzen van boodschappen. Woningcorporatie Bazalt Wonen zocht naar een initiatief waarbij ze kon bijdragen aan betaalbaarheid voor haar huurders. Daarom plaatste Bazalt Wonen in het najaar van 2022 de oproep in haar bewonersblad: ‘Meld u aan voor een buurtkastje’. Het animo, zowel in gemeente Zaltbommel als gemeente Altena, was groot.

De eerste tien kastjes zijn medio januari onder veel enthousiasme van de buurt geplaatst. Zo was ook het geval bij Maaike en Sam, een toegewijd stel uit Zaltbommel: “Wij wonen in een echte volksbuurt, waar zeker vraag is naar dit soort dingen. De buurt helpt elkaar graag, maar niemand laat zijn armoede graag zien, dus dit kan een goede oplossing zijn.”

De buurtkastjes zijn gemaakt door de sociale werkplaats van Stichting SoGoed. Aannemer Vébé sponsorde de palen, waarop de kastjes in de voortuinen van de woningen werden geplaatst. Buurtbewoners uit de wijk vullen het kastje met levensmiddelen of halen er iets uit. “Zo helpen we elkaar in deze tijd met gestegen kosten én gaan we voedselverspilling tegen. Samen zorgen we voor een leefbare wijk”, laat Bazalt Wonen weten.