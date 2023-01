Successen op Brabantse Winter Kampioenschappen voor Biesboschzwemmers

ma 23 jan 2023, 12:31

REGIO • Voor het eerst sinds november 2019 zijn er weer Brabantse Winter Kampioenschappen gehouden. In tegenstelling tot de laatste editie stonden er dit jaar alleen maar korte nummers op het programma. Van alle slagen werden er 50 en 100 meter gezwommen en daarnaast ook nog de 100 wisselslag. Namens de Biesboschzwemmers kwamen Lars de Kooter en Jansje de Ridder aan de start en zij lieten mooie resultaten noteren.

Lars kwam aan de start van de 50 en 100 meter vlinder-, school- en vrije slag en ook nog de 100 wisselslag. Lars nam het op tegen jongens van zijn eigen leeftijd, maar ook van jongens die een jaar ouder zijn. Op de eerste dag verraste Lars met een zilveren medaille op de 100 schoolslag in zijn tweede ooit. Een dag later verraste Lars opnieuw en deze keer op de 50 schoolslag. Lars stond als zesde ingeschreven, maar wist derde te worden in een dik persoonlijk record. Daarnaast verbeterde hij zijn eigen clubrecord en met zijn tijd behoort hij tot de tien snelste heren van de Biesboschzwemmers op de 50 schoolslag.

Jansje had zich geplaatst op de 50 en 100 vrije slag en op beide nummers zwom ze sterke races die resulteerden in ruime verbeteringen. Op de kortste afstand was Jansje ruim een halve seconde sneller dan ooit en op de dubbele afstand haalde ze bijna twee seconden van haar tijd af. Op dit nummer behaalde ze ook haar hoogste klassering.

Huldiging

Aan het begin van de tweede dag werden diverse officials gehuldigd, omdat zij al minimaal 10 jaar ervoor zorgen dat wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Namens de Biesboschzwemmers kregen Dick Burghout en Heidi Huisman een speldje met oorkonde uitgereikt.

Zomerkampioenschappen

In mei van dit jaar staan de zomerkampioenschappen gepland en dan zullen waarschijnlijk alle nummers op het programma staan. Jansje en Lars mogen dan waarschijnlijk weer starten en het is te hopen dat er meer zwemmers aan de start komen. Tot die tijd staan er nog vele wedstrijden op de kalender, waaronder het komende weekend de zwemcompetitie in Andel en dan komen ongeveer dertig zwemmers aan de start om punten te verzamelen voor de vereniging.