CDA-afdeling Waterschap trapt campagne verkiezingen af met fotowedstrijd

ma 23 jan 2023, 10:44

Algemeen 93 keer gelezen

RIVIERENLAND • Als aftrap van de campagne voor de waterschapsverkiezingen houdt de CDA-fractie Waterschap Rivierenland een fotowedstrijd, met als thema ‘samenleven met water’.

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Waterschappen, en daarmee ook voor Waterschap Rivierenland. De opgaven waar het waterschap mee te maken heeft groeien. Dit is niet alleen te wijten aan het veranderende klimaat, maar ook aan de groeiende context waarin het waterschap opereert. Inwoners, bedrijven en diverse overheden spelen daarbij een belangrijke rol.

“We hopen dat de foto’s die worden ingezonden laten zien hoe belangrijk en mooi het is om samen te leven met het water”, vertelt Esther Groenenberg, heemraad en lijsttrekker van de CDA kieslijst voor Waterschap Rivierenland. “En wellicht kunnen we met de beelden vangen hoe we samen de uitdagingen die we hebben aan kunnen gaan.”

De vijf mooiste foto’s zullen met vermelding van de fotograaf worden gebruikt als campagnebeelden voor de waterschapsverkiezingen. De winnaar van de eerste prijs ontvangt een high-tea voor twee personen op het boerderijterras van Landwinkel De Woerdt. De winnaars van de tweede prijs ontvangen een rondleiding over Grutto boerderij De Drie Wedden in Noordeloos. De fotografen die eindigen op de derde, vierde en vijfde plaats ontvangen allemaal een mooie groene Dopper waterfles. Winnaars krijgen per e-mail bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De deadline voor het aanleveren van een foto is zaterdag 11 februari 2023. Je kunt je foto inzenden via fotowaterschaprivierenland@gmail.com. Vermeld daarbij je naam en de locatie waar de foto genomen is. Door een foto in te sturen ga je ermee akkoord dat de foto door CDA Rivierenland rechtenvrij mag worden gebruikt.