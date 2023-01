Muziekvereniging Kunst Na Strijd organiseert nieuwjaarsconcert met bijzonder thema

za 21 jan 2023

WOUDRICHEM • Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd organiseert op zaterdag 21 januari een nieuwjaarsconcert.

Tijdens dit concert nemen het opleidingsorkest en het harmonieorkest u mee op een muzikale reis om de wereld. Gezagvoerder Jan Nellestijn en co-piloot Sterre van Wijgerden navigeren de orkesten door de avond heen.

Afgelopen zomer nam de dirigent van zowel het opleidings- als het harmonieorkest, Olaf Baeke afscheid van Kunst Na Strijd. De vereniging moest dus op zoek naar waardige vervanging. En die hebben zij gevonden. Sterre van Wijgerden leidt sinds september met heel veel plezier en enthousiasme het opleidingsorkest. Zij zullen tijdens het concert vier werkjes voor u spelen.

Jan Nellestijn werd in november aangesteld als dirigent van het harmonieorkest. In de weken die volgden, stoomde hij op inspirerende wijze maar vooral gezellige manier het orkest klaar voor dit concert van aanstaande zaterdag. De leden hebben er dan ook veel zin in om aan het publiek te laten horen wat zij hebben voorbereid.

Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in ’t Rondeel te Woudrichem. Toegang tot het concert is gratis.