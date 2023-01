Lezing over de Watersnoodramp van 1953 in dorpshuis De Bolderik te Sleeuwijk

za 21 jan 2023, 16:23

Algemeen 119 keer gelezen

SLEEUWIJK • Jaap Schoof, oud-directeur van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, verzorgt op dinsdag 24 januari op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing over de Watersnoodramp van 1953.

In zijn presentatie vertelt Schoof over de oorzaken van deze catastrofe, over de gevolgen en wat eraan gedaan is, en ook wat in de toekomst te verwachten is. Ook gaat hij in op de materiële- en fianciële hulp vanuit binnen- en buitenland en van de vele vrijwilligers die kwamen helpen en op het dichten van de dijken.

De watersnoodramp bracht grote veranderingen in het leven van de mensen. De hele samenleving veranderde, maar nergens zo snel als de totale metamorfose in het rampgebied: in het landschap maar ook in de woningen en hun inrichting.

De Deltawerken boden veiligheid, maar was dat de juiste oplossing voor natuur en samenleving? Was dit wat Johan van Veen in 1937 voor ogen had met zijn plan? Hoe kijken we daar nu tegenaan? En nu komt de klimaatverandering op ons af, hoelang zijn we veilig? Wat kunnen of moeten we doen om ook voor onze kleinkinderen een veilig bestaan mogelijk te maken? Bewustwording dat het (n)ooit weer gebeurt?

De lezing is in dorpshuis De Bolderik, Nanningh Keyserstraat 2 in Sleeuwijk. Aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom, de entree voor niet-leden bedraagt 4,00 euro.