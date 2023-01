Altena vraagt inwoners om mening over vrijliggend recreatief fietspad bij Hank

vr 20 jan 2023, 14:44

HANK • De gemeente Altena is voornemens een vrijliggend recreatief fietspad aan te leggen tussen de kern Hank (vanaf de Buitendijk) en Vissershang/Biesbosch. Om tot een plan te komen, start de gemeente een veldonderzoek en worden inwoners van Hank om hun mening gevraagd.

Hierna zullen enkele varianten voor het fietspad ontworpen worden. Via de website van de gemeente kan er een korte vragenlijst ingevuld worden. Wie niet de mogelijkheid heeft om de vragenlijst digitaal in te vullen kan contact opnemen met Lars van Lavieren, van Atab Civiele Techniek. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0183-820368, of via e-mailadres l.vanlavieren@atabcivieletechniek.nl.

Informatieavond

Atab Civiele Techniek uit Nieuwendijk voert het onderzoek uit. Na het veldonderzoek en het ophalen van de mening van inwoners, ontwerpt het ingenieursbureau enkele varianten. Deze varianten worden gedeeld in het voorjaar op een informatieavond. Aanwonenden en perceeleigenaren ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief.

Verkeersvisie Hank

De aanleg van het fietspad is één van de projecten uit de Verkeersvisie Hank.