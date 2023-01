Gemeente hoopt dat Stichting Verkeersveiligheid Altena werk voortzet: ‘Dat is de insteek’

vr 20 jan 2023, 12:58

ALTENA • De gemeente Altena onderzoekt wat er nodig is om het werk van Stichting Verkeersveiligheid Altena voort te zetten. De stichting gaf eerder aan zichzelf op te heffen, mede door gebrekkige communicatie vanuit de gemeente.

Stichting Verkeersveiligheid Altena (SVA) is in oktober 2018 begonnen als afzonderlijke voorzetting van de toenmalige afdeling VVN Altena. De stichting organiseert onder meer de verkeersquiz voor leerlingen van groep 7 op de basisscholen in Altena en ook de ‘Broemdagen’. Dit is een opfriscursus rijvaardigheid voor senioren.

Brief aan gemeente

In 2022 lukte het de stichting niet om een activiteit te organiseren, wat - naast corona - mede kwam doordat de communicatie vanuit de gemeente niet liep zoals gewenst. Ook was er een verschil van mening over wie de uitnodigingen zou moeten verzenden.

In een brief die de stichting vorig jaar november naar de gemeente stuurde schrijft voorzitter Ben Wirken: “Het is ons bekend dat er in gemeenten in Zuid-Holland alle uitnodigingen via de gemeenten verstuurd worden. Maar de gemeente Altena beroept zich op de privacyregels, waardoor zij dat niet kan doen.” In deze brief maakt Wirken ook bekend dat de stichting zichzelf wil opheffen, op 1 april of 1 mei 2023.

Schriftelijke vragen Progressief Altena

Progressief Altena reageerde met verbazing op de inhoud van de brief. “We zouden dit betreuren, zéker wanneer de hoofdreden binnen onze invloedssfeer ligt”, stelde Christian Alderliesten in schriftelijke vragen aan het college. Hij wilde dat het college zou onderzoeken wat er nodig is om het werk van de stichting voort te zetten.

Het college laat weten dat er op 17 januari 2023 een gesprek heeft plaatsgevonden met de SVA. ‘Wat ons betreft is de insteek dat de SVA haar werkzaamheden blijft voortzetten’, aldus het college. De definitieve uitkomst van het gesprek wordt op een later moment met de gemeenteraad gedeeld.