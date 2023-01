• Sporthal De Jager in Giessen.

Vrije Volkspartij Altena maakt zich zorgen over veiligheid sporthal de Jager in Giessen

ALTENA • Vrije Volkspartij Altena maakt zich zorgen over de huidige conditie van sporthal De Jager in Giessen en de veiligheid van de bezoekers. Volgens de partij verkeert een deel van het pand in slechte staat.

Vorig jaar hebben enkele verenigingen, zoals de jeugdsoos en de biljartvereniging, onderdak gekregen in het gedeelte van het pand dat langs de Hendrik Cornelis Hakstraat gebouwd is. Hier wordt ook huisvesting geboden aan de EHBO. Vrije Volkspartij Altena ontving onlangs signalen dat de toegewezen ruimten in slechte staat verkeren en bracht daarop een bezoek aan het pand.

Hier constateerden Henno Timmermans en Astrid de Weerd, die namens de VVA schriftelijke vragen aan het college stellen, dat de veiligheid van bezoekers bij georganiseerde activiteiten in de toegewezen ruimten niet geborgd kan worden. Zo zouden nooduitgangen niet vrij zijn aan de buitenkant van het pand. Ook zou de staat van sanitaire voorzieningen slecht zijn, met onder andere kapotte vloeren, en zou de hygiëne te wensen over laten.

Timmermans en De Weerd constateerden ook dat het pand weinig duurzaam is. Zo is er enkel glas en zouden ruimten die niet in gebruik zijn onnodig verwarmd worden.

Vragen aan college

Vrije Volkspartij Altena wil weten of het college op de hoogte is van de situatie. ‘Is het onder de huidige omstandigheden nog wel verantwoord om in deze ruimten op deze locatie verenigingen te huisvesten?’, vraagt men zich af.

Tevens wil de partij weten of sporthal De Jager in het nieuwe accommodatiebeleid meegenomen wordt, en of ze erop kunnen vertrouwen dat het pand op afzienbare termijn grondig gerenoveerd gaat worden.

Meerdere activiteiten

Timmermans en De Weerd denken dat er na een renovatie van De Jager een goede mogelijkheid ontstaat dat daar meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden, die ondersteunend zijn aan de sociale ontwikkeling en groei van Giessen en Rijswijk. Zij willen weten of het college er ook op deze manier naar kijkt.