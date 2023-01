Ondernemers springen in de bres voor Sosijn en sponsoren zorgbus: ‘We zijn heel dankbaar’

do 19 jan 2023, 10:20

Algemeen 401 keer gelezen

DUSSEN • Vier ondernemers uit Dussen hebben de handen ineen geslagen en sponsoren de komende drie jaar de bus, waarin kinderen met een handicap veilig vervoerd kunnen worden.

Stichting Sosijn, voor kinderen met een (meervoudige) beperking, was één van de 81 zorginstellingen in Nederland die tegen een gereduceerd tarief een zorgbus in bruikleen had van Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI).

Omdat Sosijn zelf geen geld heeft om een rolstoelbus aan te schaffen, was de stichting blij dat zij voor slechts 544 euro per maand een bus van MVI konden huren. MVI werd vorig jaar november echter failliet verklaard, waardoor verschillende zorginstellingen in grote onzekerheid werden gebracht. Wat zou er met ‘hun’ zorgbus gebeuren?

Een overname van MVI door Saam Doet Het gaf Sosijn nog geen duidelijkheid. Saam Doet Het werkt namelijk met een ander concept, waarbij de huurder van de bus zelf moet opdraaien voor de verzekerings- en onderhoudskosten en voor de wegenbelasting. Het was hierdoor de vraag of het behouden van de zorgbus financieel haalbaar zou zijn voor de Dussense zorginstelling.

‘Grote glimlach’

Door de inzet van vier ondernemers, Roubos Auto’s, Ballegooyen Modes, Altena zwembaden & wellness en Pruysen Parket, zijn de zorgen voor Stichting Sosijn voorlopig voorbij. Ten minste drie jaar lang zullen deze bedrijven de kosten van de nieuwe zorgbus dragen.

Nadat Roubos Auto’s een zorgbus ter beschikking gesteld had, werd deze van vrolijke stickers voorzien door Brand Boosters uit Wijk en Aalburg. Hierdoor rijdt de bus nu in een herkenbaar jasje rond. Afgelopen vrijdag werd de nieuwe bus overhandigd aan Stichting Sosijn. Een aantal kinderen van de stichting waren hierbij aanwezig.

“Ze hadden allemaal een grote glimlach op hun gezicht”, vertelt Patty Honcoop van de Dussense zorginstelling. “We zijn echt heel erg blij en dankbaar met deze oplossing. Een samenwerking met Saam Doet Het bleek voor ons niet haalbaar en bovendien is er een enorme schaarste aan deze bussen met voorzieningen.”