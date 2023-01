Warmtescan voor duizend woningen in Andel, Dussen, Giessen, Rijswijk en Werkendam

ALTENA • Zo’n duizend huishoudens in Altena krijgen een gratis warmtescan van de voorgevel van hun woning en isolatieadvies. Vorig jaar ontvingen huishoudens in Hank, Sleeuwijk en Wijk en Aalburg dit aanbod. Dit jaar ontvangen geselecteerde woningen in Andel, Dussen, Giessen, Rijswijk en Werkendam een brief. De gekozen woningen zijn gebouwd voor 1992.

De gemeente organiseert deze actie om huiseigenaren bewust te maken van warmteverlies en isolatie. In Altena is ongeveer 70 procent van de woningen onvoldoende geïsoleerd. Tegelijkertijd weten veel huiseigenaren de isolatiestatus van hun woning niet.

Warmtelek

Een warmtescan laat zien waar de warmtelekken van een woning zetten. Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. Goede isolatie houdt de warmte binnen, zorgt voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is het isoleren van een woning een goede eerste stap bij het verduurzamen van de woning.

Advies

Het bedrijf Heatpulse maakt de warmtescans. Op basis van de warmtescan krijgen inwoners advies over verbeteringen aan hun woning. Dat kunnen kleine maatregelen zijn om snel aan de slag te gaan, of grotere maatregelen. Die kosten meer, maar leveren ook een grotere besparing op de energierekening op. Bewoners die geen behoefte hebben aan een gratis warmtescan, kunnen zich afmelden.

Geen brief ontvangen?

Woningeigenaren die geen brief hebben ontvangen maar toch graag advies over het verduurzamen van hun woning willen, kunnen op www.altenawoontslim.nl kijken naar de mogelijkheden.

3000 woningen isoleren

Altena wil tot 2030 3000 bestaande woningen isoleren en geschikt maken voor elektrisch koken. Daarmee kunnen de woningen later aardgasvrij gemaakt worden. Dat draagt bij aan de klimaatdoelstelling, en zorgt voor lagere energielasten en een hoger wooncomfort voor bewoners. Dit voorjaar worden er bijeenkomsten georganiseerd. Informatie hierover volgt op een later moment.