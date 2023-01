Roparun Team Almkerk gaat verder als Altena 280 en zoekt nieuwe teamleden

wo 18 jan 2023, 08:36

ALTENA • Team Almkerk doet al jaren mee aan de Roparun en heeft al vele duizenden euro’s opgehaald voor het goede doel. Inmiddels dekt de naam de lading niet meer.

Het geld dat men ophaalt gaat naar diverse initiatieven die het leven van mensen met kanker wat aangenamer maken. Het motto is: ‘Leven toevoegen aan de dagen, daar waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Jaren geleden werd het team opgericht door een groep enthousiaste Almkerkers en bestond het team vooral uit teamleden uit het dorp.

Altena 280

De meeste teamleden komen inmiddels van buiten Almkerk en het team wil sponsors uit een grotere regio aantrekken. Daarom gaat het team verder onder een andere naam: ‘Altena 280’. Het nummer 280 staat voor het nummer dat het team draagt tijdens de Roparun. In het pinksterweekend staat Altena 280 weer aan de start van de Roparun. Ook dit jaar zal de ruim 500 kilometer weer volledig worden afgelegd in Nederland.

Acties voor Hospice Altena

De komende maanden staan er diverse activiteiten op het programma om zoveel mogelijk geld op te halen. Zo staat er een benefietdiner op de planning en kan er ook een avondje worden gesjoeld. De hardlopers onder ons kunnen 22 april alvast in hun agenda noteren. Die dag vindt ‘Rondje Almkerk’ plaats; een hardloopronde als onderdeel van het Altena Road Circuit. Voor de muziekliefhebbers onder ons wordt een knallende avond georganiseerd in poppodium Xinix te Nieuwendijk. De opbrengst van al deze activiteiten gaat naar de Roparun. Dit jaar zal het team zich extra inzetten voor Hospice Altena, het hospice dat in Sleeuwijk gebouwd gaat worden.

Teamleden gezocht

Altena 280 is ook op zoek naar nieuwe teamleden. ‘Ben jij een enthousiaste loper of fietser? Of ben je goed in navigeren? Wil jij als masseur de spieren van onze sporters onder handen nemen? Of wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan ons team? Wil je iets betekenen voor een geweldig doel? Word jij onze sponsor? Je bent van harte welkom in ons team en gaat er zeker geen spijt van krijgen. Meedoen aan de Roparun is écht een avontuur voor het leven’, laat het team uit Altena weten. Bij interesse kan men contact opnemen via dinydendunnen@gmail.com, of laat een persoonlijk bericht achter op de Facebookpagina van Altena 280.