A27 richting Breda gaat opnieuw dicht door schade aan wegdek van Merwedebrug

di 17 jan 2023, 18:59

Algemeen 167 keer gelezen

ALTENA • Opnieuw wordt de A27 tussen knooppunt Gorinchem en Werkendam afgesloten, doordat er een spoedreparatie uitgevoerd moet worden aan het asfalt op de Merwedebrug.

Door de spoedreparatie zal de A27 vanaf woensdagavond 20.00 uur afgesloten zijn tussen knooppunt Gorinchem en Werkendam, in de richting van Utrecht naar Breda. De afsluiting duurt tot donderdagochtend 05.00 uur. Verkeer richting Breda wordt omgeleid, bijvoorbeeld via de A15, A2 en A59. Via www.rwsverkeersinfo.nl kan een route gepland worden.

Vrijdagavond 23 december moest er ook een spoedreparatie aan het wegdek uitgevoerd worden, ook toen betrof het asfalt op de Merwedebrug.