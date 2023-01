Peuterochtend op BS Oudendijk: ‘Ziek zijn en beter worden’

WOUDRICHEM • Peuters en hun ouders zijn woensdag 1 februari van 10.00 tot 11.30 uur welkom op BS Oudendijk in Woudrichem op de peuterochtend. Het thema is ‘ziek zijn en beter worden’.

Daarom mogen de peuters hun knuffel of pop meenemen om te verzorgen in het ‘ziekenhuis’. Er wordt voorgelezen uit Dikkie Dik en de peuters mogen pleisters plakken en kleuren. Natuurlijk krijgen de ouders koffie en thee en, indien gewenst, een rondleiding door de school.

Kleuters stromen het hele jaar in bij de kleuterklassen. Daarom organiseert BS Oudendijk drie keer per jaar een peuterochtend. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen.

Ouders die niet kunnen en toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken via 0183-303349of info@bsoudendijk.nl.