Altena College zet op 25 januari deuren open voor nieuwe leerlingen

33 minuten geleden

SLEEUWIJK • Na een gezellige open middag in oktober zet het Altena College op woensdag 25 januari van 14.00 tot 18.00 uur opnieuw de deuren open. Iedereen die een kijkje wil komen nemen is van harte welkom. Ook degenen die al op de open middag zijn geweest. ‘Kom gezellig langs en neem gerust anderen mee’, roept de school op.

Het tijdstip van aankomst mag iedereen zelf bepalen. ‘Wel vinden we het fijn als iedereen zich vooraf aanmeldt via het formulier op de website. Zo kunnen we bezoekers per e-mail informeren over parkeermogelijkheden en de toegang tot het gebouw. Tijdens de open dag zijn er namelijk drie ingangen, zodat je snel naar binnen kunt’, schrijft het Altena College.

Voor ouderejaars leerlingen die willen instromen in leerjaar 2 of hoger, of leerlingen die willen doorstromen naar de havo 4 opleiding worden er speciale voorlichtingsrondes georganiseerd. Er is ook informatie op maat, met betrekking tot het uitgebreide vakkenaanbod zoals Technische informatica, Technische natuurkunde, Maatschappijwetenschappen, Wiskunde D, Business school, Anglia Engels enz.

Op woensdag 15 februari is er de Altena Experience: een doe-middag voor groep 7 en 8 waarvoor men zich kan inschrijven via www.altenacollege.nl. Of neem contact op met één van de afdelingsconrectoren voor meer informatie.