Open dag in winterse sferen bij vmbo Schans te Sleeuwijk

Exploitant van Kasteel Dussen breidt uit met historische locatie in Oirschot

16 jan, 12:04

REGIO • De Lievergoed Collectie is per januari 2023 uitgebreid met Kapel Montfort en Brasserie Jacob V, beide gelegen op Landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot.