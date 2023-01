Exploitant van Kasteel Dussen breidt uit met historische locatie in Oirschot

ma 16 jan 2023, 12:04

Algemeen 124 keer gelezen

REGIO • De Lievergoed Collectie is per januari 2023 uitgebreid met Kapel Montfort en Brasserie Jacob V, beide gelegen op Landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot. De kapel is geschikt voor bruiloften, bijeenkomsten, condoleances en vergaderingen tot 150 personen en de brasserie is vijf dagen per week geopend voor koffie, lunch en borrel. Na Kasteel Maurick in Vught en Kasteel Dussen in Dussen is het de derde loot aan de stam van het bedrijf van Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo.

Compagnons Klaas van Leengoed (51) en Niek van Lieverloo (35) hebben de exploitatie van hun bedrijven ondergebracht in de Lievergoed Collectie. Kenmerkend voor deze collectie zijn historische, monumentale locaties waar bijeenkomsten op hoog niveau worden georganiseerd en waar restaurants worden geëxploiteerd. Onder het motto ‘altijd verrassend voortreffelijk’, bieden de bedrijven gastvrijheid, hoffelijkheid en kwaliteit. De medewerkers van de locaties worden opgeleid bij Kasteel Maurick.

Kapel Montfort

“Per 1 januari 2023 hebben we de exploitatie overgenomen van zowel de kapel als de brasserie”, vertelt Klaas van Leengoed. “De kapel is gebouwd in 1910 door de paters Montfortanen, die het voormalige kasteel Bijstervelt bewoonden. De kapel is voorzien van prachtige originele glas in lood ramen en muurschilderingen. Hij is recent gerestaureerd en gerenoveerd en geschikt voor bijeenkomsten als bruiloften, condoleances en zakelijke bijeenkomsten als vergaderingen tot 150 personen.”

Brasserie Jacob V

Landgoed Groot Bijstervelt heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. Nadat er eerder een slot op het landgoed stond, werd er in 1772 een kasteel gebouwd, dat vanaf 1903 door de paters werd uitgebreid en omgedoopt tot klooster. “De huidige Brasserie Montfort gaat Brasserie Jacob V heten, vernoemd naar Jacob Derk baron Sweerts de Landas, de laatste kasteelheer en de vijfde in lijn van dit adellijke geslacht”, zegt Niek van Lieverloo.

“De brasserie ligt direct naast de kapel en is van woensdag tot en met zondag geopend voor koffie, lunch en borrel. Op de kaart komen toegankelijke gerechten die we, net als op Kasteel Maurick, vers in eigen keuken maken. De keuken en het interieur worden opgefrist en voorzien van een ‘Lievergoed-sausje’. De opening van de brasserie en de kapel is voorzien voor maart 2023.”

Drie historische locaties

De compagnons zijn in hun nopjes met de nieuwe aanwinst. Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo: “Toen we zeven jaar geleden begonnen met Kasteel Maurick hadden we de ambitie om ongeveer elke drie jaar een nieuwe locatie te verwerven. We zijn er trots op dat we die ambitie hebben kunnen realiseren, zeker gezien de afgelopen jaren met lockdowns en de huidige uitdagende economische tijden.”

“De collectie biedt een mooie afwisseling van banqueting op drie locaties en drie restaurants. Naast de nieuwe Brasserie Jacob V hebben we op Kasteel Maurick nog Brasserie Catharina van Maurick en fine-dining-restaurant Hendrik van Maurick, dat in restaurantgidsen als Lekker, Gault&Millau en Michelin is opgenomen. We hebben er veel zin in om in Oirschot aan de slag te gaan en we zijn druk bezig met alle voorbereidingen en het werven van medewerkers voor keuken, bediening en management.”