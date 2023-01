Werkendamse havendag keert terug in 2023: kosten begroot op 150.000 euro

WERKENDAM • De Werkendamse havendag van Werkendam Maritime Industries (WMI) wordt in 2023 gehouden op 30 juni en 1 juli. De laatste havendag dateert alweer van 2016. Tijdens de havendag, die jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers trekt, wordt met een banenmarkt vooral veel aandacht besteed aan arbeidspromotie in de maritieme sector in Werkendam.

De aankondiging van de havendag werd gedaan door Karin Struijk (WMI), tijdens de jaarvergadering van de Schuttevaer-afdeling Werkendam op Fort Altena. Wel is er nog geld nodig, de kosten voor de havendag zijn begroot op 150.000 euro. Met een QR-code nodigde ze de schippers uit vast een bedrag te storten. Ze had uitgerekend dat wanneer iedere schipper 0,22 cent per ton schenkt, het bedrag al binnen is.

“We willen tijdens de havendag vooral aan arbeidspromotie doen, ook hebben we een banenmarkt”. Ter illustratie liet ze weten dat thans 135 vacatures open staan bij de maritieme bedrijven in Werkendam.

Maritieme campus

Het tekort aan personeel is een van de redenen om in Werkendam een maritieme campus te starten, in samenwerking met overheid en onderwijs. De campus moet bijdragen aan techniekpromotie, een leven lang leren, mensen activeren naar werk en onderzoek en innovatie stimuleren. Voor de campus is een eigen ruimte gevonden op de bovenverdieping van rederij Kornet aan de Beatrixhaven.

Een peiling of er onder de schippers behoefte is aan taalcursussen Engels en Duits leverde niet echt veel animo op. Ook op andere manieren probeert WMI de techniek te promoten. Zo bezochten 1.200 leerlingen de haven met de WERK-safari’s, ook kregen leerlingen van VMBO school ’t Gilde een cursus heffen en hijsen aan de haven. Naast de banenmarkt op de havendag worden rondleidingen bij bedrijven gegeven en zal de traditionele vlootschouw worden gehouden.

Havenzaken

Tijdens de vergadering was verder veel aandacht voor Werkendamse havenzaken. Wethouder Wendy van Ooyen van economische zaken stond kort stil bij de insteekhaven en de aanleg van een derde haven. Ook liet ze weten dat de vraag naar maritieme bedrijfskavels groot blijft. Komend najaar wordt in de haven gebaggerd.

Havenmeester Jan Smits wist te melden dat in de haven dit jaar 115 schepen met een totaal tonnage van 216.731 ton afmeerden om de laatste dagen van 2022 in de thuishaven door te brengen. Om al het huisvuil van die schepen in te zamelen had de Schuttevaer-afdeling zelf een extra container gehuurd die bij timmerbedrijf Hoogendoorn werd geplaatst.

Ook worden de zes reguliere containers in de haven vaker geleegd. Doordat soms zakken naast de containers worden geplaatst, kreeg de gemeente al klachten over ratten in de haven. De havenmeester riep de schippers op hun pasjes niet uit te lenen aan anderen.

Havengelden

Over de havengelden kregen de schippers eveneens uitleg van de havenmeester. Zo gaan ze met ingang van 1 januari 2023 per dag betalen, wel blijft het weekendbriefje gehandhaafd. Voor de gemeente is 2023 een testjaar. Gevolg van het nieuwe systeem is dat korter liggen goedkoper wordt, maar wie langer in de Werkendamse havens ligt betaald straks juist meer havengeld.

De gemiddelde ligduur van de schepen in Werkendam is negen tot tien dagen, in de haven vinden jaarlijks 10.000 scheepsbewegingen plaats. In 2022 meerden zo’n honderd schepen meer af in de haven, ook voor een goede ligplek tijdens een vakantie.

Onderwijs

Onderwijs kwam ook aan bod in de presentatie van Cor van Wijngaarden uit Werkendam. Hij vertelde namens het Scheepvaart- en Transport college over de nieuwe bemanningseisen vanaf 2024.

Tijdens de jaarvergadering kregen traditioneel ook jubilerende leden hun verenigingsspeldje uitgereikt. Ook jubilarissen in de coronajaren van 2020 en 2021 kregen het speldje uitgereikt voor 25, 40, 50 of 60 jaar lidmaatschap. In de vergadering werd tevens afscheid genomen van de bestuursleden Ad Wemmenhove en Gerard Verschoor. Zij worden opgevolgd door Peter Verhelst en Matthijs Wemmenhove.

