Huisarts Piet Muilwijk met pensioen: ‘Ik ben blij dat de praktijk voortgezet kan worden’

28 minuten geleden

Algemeen 90 keer gelezen

GIESSEN • Piet Muilwijk was maar liefst 37 jaar lang huisarts in Giessen en Rijswijk. Op 1 januari 2023 ging hij met pensioen en droeg hij zijn deel van de huisartsenpraktijk over aan de huisartsen Josine Klop en Judith Blaauw.

Piet Muilwijk deed zijn opleiding in Amsterdam, maar heeft altijd in de omgeving van Giessen en Rijswijk gewerkt. Voordat Muilwijk in 1986 zijn eigen praktijk in Giessen startte, met zijn vrouw Anneke als assistente, werkte hij bijna twee jaar bij dokter Bas van Egmond in Rijswijk. Nadat Van Egmond in 2004 met pensioen ging werden de praktijken van Giessen en Rijswijk samengevoegd. Jacomien Zwemer versterkt sinds die tijd huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk als mede-praktijkhouder.

Specialisaties

Door de jaren heen is de huisartsenpraktijk flink gegroeid. Muilwijk begon met 1900 patiënten, nu zijn dit er 4185. “In de praktijk geldt het motto ‘Wat we kunnen doen, willen we doen’”, vertelt hij. “Hierdoor doen we een hoop dingen extra ten opzichte van een reguliere huisartsenpraktijk, zoals echografie, oogonderzoek en vasectomie (sterilisatie van de man, red.).”

De voormalige huisarts is zelf ook gespecialiseerd in verloskunde, wat hij een mooi en leuk vak vindt. “Vroeger zat het vak verloskunde standaard bij de opleiding, maar tegenwoordig is het een aparte studie.” Met zijn vertrek is de huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk dan ook gestopt met het aanbieden van verloskundige zorg. “Het huisartsenvak heeft al erg veel uitdagingen en mede omdat we geen verloskundige opvolging konden vinden, hebben we er nu voor gekozen om de verloskunde los te laten”, zegt Zwemer.

Kleinzoon op de wereld gezet

Muilwijk heeft tijdens zijn loopbaan vele bevallingen mogen begeleiden. “Het mooie aan dit werk is dat je op een andere manier iets voor mensen kunt betekenen, dan wanneer ze ziek zijn. Overlijden is de ene kant van de medaille, maar geboortes zijn de andere kant. Het hoort beide bij het leven. Die betekenisvolheid en de breedte van ons vak heb ik altijd als een bijzonder positief aspect ervaren.”

Het is een aantal keer voorgekomen dat Muilwijk twee generaties, zowel moeder als dochter, op de wereld heeft mogen zetten. “Dat blijft erg bijzonder.” Maar het mooiste moment was voor Muilwijk toch toen hij vorig jaar zijn kleinzoon op de wereld mocht zetten.

Het was voor Muilwijk geen makkelijke beslissing om te stoppen als huisarts. “Het is een erg mooi vak en ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan. Ik merkte wel dat mijn energie de laatste tijd wat minder werd, maar toch is het moeilijk om te stoppen.” Hoewel hij nu officieel met pensioen is, zal Muilwijk zo nu en dan toch nog te vinden zijn in de praktijk aan de Burgstraat in Giessen. “Af en toe zal ik nog invallen.”

Opvolgers

De dokter heeft veel vertrouwen in zijn opvolgers. “Ik ben ook blij dat de praktijk voortgezet kan worden, want dat is tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend.” Met Zwemer werkte hij al 19 jaar samen en voor Klop (7 jaar) en Blaauw (1,5 jaar) is huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk ook bekend terrein. “We werken met een heel fijn team”, vertelt Zwemer. “Er heerst echt een wij-gevoel. Dat zagen we ook tijdens de coronapandemie, toen collega’s in hun vrije tijd de praktijk kwamen ondersteunen met het vaccineren.”

Op 29 december was er een afscheids en kennismakings mogelijkheid in de kantine van GRC14. Deze werd druk bezocht. Muilwijk heeft veel hartverwarmende reacties ontvangen. “Wij vonden dit ook een leuke kennismaking en voelden ons zeer welkom”, stelt Blaauw.

Avondspreekuur?

De drie praktijkhouders sluiten niet uit dat er de komende tijd één en ander veranderd binnen de praktijk, al zal het meeste hetzelfde blijven. “We denken erover na om weer te starten met een avondspreekuur, maar hoe of wat weten we nog niet precies”, zegt Blaauw. Klop is momenteel met zwangerschapsverlof, maar zal vanaf 1 februari weer aan de slag gaan. “We hebben veel vertrouwen in de onderlinge samenwerking en ik kijk ernaar uit om weer te beginnen”, laat ze weten via een digitale verbinding.