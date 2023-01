37 winnaars getrokken uit eindejaarsactie van OV Aalburg: prijzenpot van 1600 euro

39 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Het bestuur van Ondernemersvereniging Aalburg heeft 37 winnaars getrokken uit de eindejaarsactie van december 2022. De prijsuitreiking is op 21 januari.

Tijdens de laatste bestuursvergadering werden uit alle binnengekomen enveloppen de winnaars getrokken in de verschillende prijscategorieën. Op 21 januari worden de hoofdprijswinnaars bekendgemaakt. Dat gebeurt tijdens een speciaal moment, waarbij alle prijswinnaars worden uitgenodigd. Plaats van handeling is Chinees-Indisch Restaurant De Chinese Muur, Galerij 2 in Wijk en Aalburg.

De prijswinnaars kregen inmiddels allemaal een persoonlijk bericht met een uitnodiging aanwezig te zijn. Wie wat gewonnen heeft, blijft een verrassing.

Prijzenpot

In de prijzenpot zit een bedrag van 1600 euro. Deze woorden verdeeld over dertig prijzen van 25 euro en drie van 50 euro. De tweede prijs is een bedrag van 100 euro en de eerste prijs bedraagt 200 euro. De hoofdprijs is goed voor 400 euro.

De prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen te besteden bij de deelnemende bedrijven.