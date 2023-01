Schouten Europe uit Giessen introduceert plantaardige visfilet

GIESSEN • Schouten Europe introduceert deze maand een plantaardige visfilet. Vervangers voor vis zijn sterk in opkomst. Het aantal introducties in supermarkten in West-Europa is de laatste twee jaar exponentieel gegroeid. Het Giessense familiebedrijf biedt haar innovatie niet alleen aan binnen de retailmarkt, maar ook binnen het out-of-home kanaal.

De plantaardige visfilet van Schouten weegt 120 gram en heeft een basis van tarwe en rijst. “Het is een lekker luchtig product waarbij het goed gelukt is om de smaak en textuur van kabeljauw na te bootsen. Het krokante laagje, gecombineerd met de zachte binnenkant, maakt het tot een aantrekkelijk product”, vertelt Annemiek Vervoort, Product Manager bij Schouten. De filet kan gegeten worden bij de warme maaltijd, op een broodje of als ‘fish and chips’.

Trend vanuit Verenigd Koninkrijk

Het segment visvervangers is relatief nieuw binnen het landschap aan plantaardige producten. Innova Market Insights registreerde in 2019 voor het eerst een grote groei in het aantal introducties binnen supermarkten in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren nam ook in Duitsland het aantal introducties fors toe.

In iets mindere mate was dat ook in Nederland het geval. “De markt is nog klein”, aldus Kees van den Heuvel, Trade Marketeer bij Schouten. “De Nederlandse retailomzet van visvervangers in 2021 was volgens cijfers van IRI 1 miljoen euro. In de eerste 32 weken van 2022 bedroeg de omzet 610.000 euro, tegenover 585.000 euro een jaar eerder”.

Vis eten onder druk

Vis is een populair product, ook om vlees te vervangen. Toch adviseert Het Voedingscentrum in Nederland om niet meer dan één keer per week vis te eten. Dit vanwege gezondheids-, duurzaamheids- en veiligheidsredenen. “Plantaardige visvervangers hebben zeker toekomst, maar de consument zal eerst de voordelen van de productgroep moeten leren kennen”, zo stelt Van den Heuvel. “Over het algemeen zien veel consumenten nog minder urgentie in het vervangen van vis dan van vlees’’.

Amerikaanse markt

Schouten is ook actief op de Amerikaanse markt en verwacht dit jaar haar visvervangers ook op de Amerikaanse markt te kunnen afzetten. Ook hier is de markt echter nog relatief klein. Volgens Food & Agribusiness groeide de retailomzet van visvervangers in de Verenigde Staten van 10 miljoen dollar in 2019 naar?14 miljoen dollar in 2021, een aandeel van minder dan één procent binnen de totale markt van plantaardige vlees- en visvervangers. In vergelijking met vis: het aandeel visproducten in de totale vlees- en vismarkt is zo’n twintig procent.