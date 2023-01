Altena scheldt huurschuld van ’t Rondeel in Woudrichem en ‘t Verlaat in Almkerk kwijt

vr 13 jan 2023, 13:50

ALTENA • De gemeente Altena scheldt de openstaande huursom van ’t Rondeel in Woudrichem en ‘t Verlaat in Almkerk kwijt.

‘De buurt- en dorpshuizen in Altena zijn van grote betekenis voor de leefbaarheid in de kernen. Omdat ’t Rondeel in Woudrichem en ‘t Verlaat in Almkerk buiten hun schuld niet op een financieel gezonde manier kunnen rondkomen, krijgen zij nu financiële ondersteuning’, laat het college weten. ‘Voor de toekomst worden nieuwe afspraken gemaakt over de exploitatie van alle welzijnsaccommodaties.’

Voor ‘t Rondeel betekent het besluit van de gemeente Altena concreet dat de openstaande huursom van 16.000 euro over 2019 als ‘niet invorderbaar’ wordt gezien. Tevens wordt de huurschuld van 28.696 euro over 2022 kwijtgescholden. Dit laatste geldt ook voor ‘t Verlaat in Almkerk, hier gaat het om een bedrag van 14.610 euro.