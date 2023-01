Duo Virtuoso en Brassband Oefening & Uitspanning concerteren in Heusden

REGIO • De St. Catharijnekerk in Heusden is op 28 januari het decor voor een concert. Duo Virtuoso, met pianist Mark Brandwijk en organist Reinier Korver, gaat voor de twaalfde editie van haar traditioneel nieuwjaarsconcert de exclusieve samenwerking aan met Brassband Oefening & Uitspanning uit Wijk en Aalburg. Het concert begint om 19.30 uur.

De musici presenteren een gevarieerd programma, in allerlei samenstellingen: de brassband treedt op in combinatie met orgel en vleugel, en zal ook solistisch spelen. Daarnaast spelen Mark en Reinier (quatre-mains) orgel en piano. De musici spelen muziek van klassieke componisten als Vaughan-Williams, Saint-Saëns en Poulenc, maar raken ook populair repertoire aan.

Daarnaast is het Concertante voor piano en brassband van Edward Gregson een absoluut hoogtepunt van het programma. Het concert heeft een pauze, waarin bezoekers kunnen genieten van een hapje en drankje en de ontmoeting met elkaar.

Brassband Oefening & Uitspanning

Brassband Oefening & Uitspanning uit Wijk en Aalburg is een springlevende vereniging met een rijke en lange traditie. Als band die is gegroeid vanuit een dorpsfanfare, vindt O&U het belangrijk deze binding met de eigen regio te behouden, maar daarnaast is de band ook nationaal en zelfs internationaal actief. Jaarlijks doet O&U mee aan het Nederlandse Brassband Kampioenschap in de eerste divisie, waar het de afgelopen elf edities tien keer in de top 3 is geëindigd. De band staat tijdens het nieuwjaarsconcert onder de leiding van interim-dirigent Stefan van der Wilt.

Kaarten

Kaarten voor het concert zijn online te bestellen via www.duovirtuoso.nl. Indien nog plekken beschikbaar, zijn er ook tickets te koop bij de ingang van de kerk.