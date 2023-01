Rijkswaterstaat en ALSÉÉN zetten handtekening voor verbreding van A27

vr 13 jan 2023, 15:45

Algemeen 265 keer gelezen

ALTENA • In Fort Altena zetten Rijkswaterstaat en bouwcombinatie ALSÉÉN (Ballast Nedam en Fluor Infrastructure) afgelopen donderdag hun handtekening onder het contract voor de verbreding van de A27 tussen Everdingen en Hooipolder. Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet in de aanpak van de files op dit traject.

Namens Rijkswaterstaat ondertekende directeur-generaal Michèle Blom het contract. Sander Lefevre, lid Raad van Bestuur van Ballast Nedam, en Ger van der Schaaf, executive director bij Fluor Infrastructure, deden hetzelfde namens ALSÉÉN. In haar speech voorafgaand aan de ondertekening, gaf Blom aan dat zij hoge verwachtingen heeft van de samenwerking. “Vertrouwen, expertise en samenwerking zijn de pijlers onder dit project. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze mega-uitdaging samen tot een goed einde gaan brengen.”

Ronde tafelgesprek

Na de ondertekening van het contract volgde een rondetafelgesprek. Marc Lentjes, projectmanager A27 Houten - Hooipolder, vertelde daarin wat het project in zijn ogen uniek maakt. “Het is een megaproject met een complexe opgave, zowel technisch, organisatorisch als bestuurlijk. Denk alleen al aan de bouw van twee nieuwe Merwedebruggen over één van de drukst bevaren vaarwegen van Europa.”

Ronald de Geus, adjunct-projectdirecteur ALSÉÉN, noemde het multidisciplinaire en integrale karakter van het project. “Dit vraagt om de beste kennis en kunde in de markt, om het project beheerst en voorspelbaar voor iedereen uit te voeren. Dat willen we allemaal: het is ons eigen (belasting)geld, het is onze tijd die we op de weg doorbrengen, het is onze gezamenlijke ambitie om dit project veilig en bewust duurzaam uit te voeren.”

Belang van project

Tijdens de bijeenkomst in het nabij de A27 gelegen Fort Altena, vertelden ook een aantal belanghebbenden over het belang van het project. Zo vertelde de Werkendamse vrachtwagenchauffeur en zeer betrokken weggebruiker en twitteraar Tonnie Smits over zijn passie voor de Merwedebrug en de impact die werkzaamheden kunnen hebben op zijn werk.

????| Vandaag aanwezig en een leuk bijdrage mogen leveren bij het ondertekenen van een mijlpaal, het betreft het contract ondertekenen van de verbreding en renovatie a27 Everdingen-Hooipolder. #a27HH #alséén @Rijkswaterstaat pic.twitter.com/hcbFiklov4 — Tonnie (@tonnieontour) January 12, 2023

Twee-fasen aanpak

Nu het contract is getekend, kunnen Rijkswaterstaat en ALSÉÉN van start met dit project. Er wordt gewerkt volgens de twee-fasen aanpak. Het project kent namelijk vele risico’s en onzekerheden. Het gaat om een lang tracé, met bruggen die dringend moeten worden vernieuwd en werkzaamheden die voor een lange tijd veel hinder kunnen veroorzaken.

Daarnaast spelen ook de onvoorspelbare prijsontwikkelingen in de bouw en schaarste aan gekwalificeerd personeel mee. De aanpak betekent dat ALSÉÉN in de eerste fase het ontwerp maakt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarbij wordt ook de benodigde techniek en de beste bouwmethode verkend.

Op deze manier wordt gewerkt aan een doordacht ontwerp en een goede planning, maar ook aan een betrouwbare definitieve prijsvorming en een goede risicoverdeling en kostenbeheersing. Dit doet Rijkswaterstaat om de uitvoering (de tweede fase) zo voorspelbaar en beheersbaar mogelijk te laten verlopen.

Medio 2024

De eerste werkzaamheden aan de A27 zijn voor weggebruikers en bewoners naar verwachting medio 2024 zichtbaar.