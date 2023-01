Altena in gesprek met Trema om ‘maatwerkoplossingen’ te vinden voor warme maaltijden

vr 13 jan 2023, 12:41

ALTENA • De gemeente Altena gaat met Trema Welzijn in gesprek over de maaltijdvoorziening voor ouderen, nu de welzijnsinstelling onlangs bekend maakte geen warme maaltijden meer bij ouderen te bezorgen.

Inwoners van de voormalige gemeente Werkendam en Woudrichem van 65 jaar of ouder, die niet meer zelf in staat zijn een maaltijd te bereiden of boodschappen te doen, konden gebruik maken van de maaltijdvoorziening van Trema. Een vrijwilliger bracht dan een warme maaltijd bij de ouderen langs.

De welzijnsinstelling maakte onlangs echter bekend gebruik te gaan maken van een andere maaltijdbereider, vanwege prijsstijgingen. Dit betekende echter dat de maaltijden vanaf 16 januari niet meer warm afgeleverd zouden worden bij de mensen. Dit besluit bracht veel teweeg bij ouderen, familieleden en ook de politiek liet van zich horen.

Het college heeft deze signalen opgepikt en gaat in gesprek met Trema. ‘De zorgen en signalen zijn duidelijk bij het college aangekomen, en deze nemen wij serieus. Naar aanleiding van de bezorgde berichten die wij hebben ontvangen en gelezen over de wijzigingen in de maaltijdvoorziening zijn wij in gesprek gegaan met de bestuurder van Trema Welzijn’, schrijft het college.

‘We hebben aan Trema gevraagd om in overleg met inwoners passende maatregelen te treffen. Op korte termijn zullen we in gesprek treden om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op duurzame maatwerkoplossingen.’