Medische keuring voor verlengen van rijbewijs in Heusden

di 10 jan 2023, 11:11

HEUSDEN • Een medische keuring voor het verlengen van een rijbewijs is nodig wanneer iemand 75 jaar of ouder is, wanneer iemand een zogenaamd groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer een persoon om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in De Schakel op dinsdag 24 januari, dinsdag 28 februari en dinsdag 21 maart medisch laten keuren voor de verlenging van het rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 50 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs 70 euro. Een afspraak voor het spreekuur kan uitsluitend gemaakt worden via de website www.regelzorg.nl of via de afsprakenlijn (088-2323300).