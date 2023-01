• Ad Geuze was 29 jaar directeur van de reformatorische Ds. Johannes Groenewegenschool in Werkendam. Bij zijn afscheid kreeg hij het naambord cadeau.

Ds. Johannes Groenewegenschool neemt afscheid van Ad Geuze: ‘Het was geweldig’

25 minuten geleden

Algemeen 66 keer gelezen

WERKENDAM • Terwijl de leerlingen van de Ds. Johannes Groenewegenschool lekker thuis vakantie vieren, wordt op het schoolplein nog hard gewerkt. Ad Geuze kijkt belangstellend toe hoe de conciërge met zorg het naambordje ‘Meester Geuzeplein’ op de school schroeft. Het misschien wel mooiste cadeau dat hij kreeg bij zijn afscheid als directeur-bestuurder.

Hartelijkheid en een warme belangstelling voor de medemens zijn misschien wel de woorden die het beste de goedlachse directeur van de grootste school in Werkendam typeren. Hij geniet nog na van zijn afscheid dat 22 december uitbundig werd gevierd met alle leerlingen. “Ik heb zoveel warmte en zoveel waardering gekregen bij mijn afscheid, het was geweldig”, zo vertelt hij, zittend in één van de fauteuils in de hal van de stille school.

In de ruim veertig jaar in het onderwijs is hij gegroeid van schoolmeester voor de klas naar directeur-bestuurder van een school met 550 leerlingen en 65 personeelsleden. Niet meer dan een jaar of drie stond hij daar zelf nog voor de klas, daarna namen de directeurszaken al zijn tijd in beslag. “Met één van de leraren had ik nog een exitgesprek. Zij had mijn ontwikkeling van leerkracht tot directeur-bestuurder gevisualiseerd. Een ontwikkeling waardoor je steeds verder van de werkvloer komt af te staan en groeit als bestuurder. Dat kon door het aanstellen van drie teamleiders voor onder-, midden- en bovenbouw en intern begeleiders. Bij het opruimen van mijn ordners overviel me nog een soort heimwee bij het zien van al die ontwikkelingen.”

‘Getrouwd met de school’

Geuze noemt zichzelf een man met een onderwijshart die, zoals hijzelf toegeeft, toch een beetje getrouwd was met de school. “Het afscheid van het lesgeven deed aanvankelijk wel een beetje pijn, maar het leidinggeven op de school en de organisatie meer bedrijfsmatig, maar ook beleidsmatig aansturen is ook heel leuk. Vanuit mijn nevenfunctie als voorzitter van de BSOS (basisonderwijs voor schipperskinderen) had ik overleg in Den Haag en met de Tweede Kamer, dat was een gouden tijd. Bij het ouder worden, kom je dan als vanzelf verder van de kinderen af te staan.”

Mede door zijn inzet voor het onderwijs aan schipperskinderen ziet hij daar nauwelijks nog achterstanden. “Dat komt ook door het LOVK (landelijk onderwijs varende kinderen). Zij bieden zoveel aan en stemmen dat goed af met de scholen. Soms zie je dat schipperskinderen het sociaal-emotioneel moeilijker hebben door de heimwee naar boord. Maar schippers participeren steeds meer in het onderwijs, zo hebben we op maandag altijd een inloopochtend voor ouders.”

Ook bij andere kinderen ziet hij de voorbije jaren vooruitgang. Zo is van taalarmoede nog nauwelijks sprake, maar scoort de school vaak boven het landelijk gemiddelde. Iets dat door de onderwijsinspectie nog eens werd bevestigd bij het laatste bezoek. “De inspecteur noemde dit ‘een dijk van een school’.”

Gevolgen van coronapandemie

Heftig noemt Geuze de gevolgen van de coronapandemie voor de school. “Ook qua verantwoording, je moest echt altijd beschikbaar zijn. Dan belde de GGD weer als er een besmetting was en de klas in quarantaine moest. Zelfs in de kerk werd ik nog gebeld. Anderzijds heeft corona ook weer nieuwe dingen opgeleverd. Wie had nu vijf, zes jaar geleden gedacht dat je via Teams onderwijs kunt geven? Maar voor sommige kinderen blijft fysiek onderwijs nodig. Ook voor gezinnen is het beter dat de kinderen naar school gaan.”

“We zien nu geen achterstanden meer in het onderwijs. Sociaal-emotioneel zie je dat sommige kinderen nog wel angstig of onzeker zijn. Maar door de extra NPO-gelden konden we de klassen verkleinen tot 21 leerlingen, dat helpt weer om kinderen die even minder lekker in hun vel zitten meer aandacht te geven. Scholen krijgen ook veel meer opvoedingsvragen dan voorheen, de openheid van de gezinnen is daarover ook groter geworden. Ze vragen nu gewoon ‘help ons’.”

Nog geen opvolger

Voor de vertrekkend directeur-bestuurder is nog geen opvolger gevonden. “Ik heb echt her en der gelobbyd, ook bij jongere mensen. Maar ze schrikken terug voor de eindverantwoordelijkheid en het 7 x 24 uur beschikbaar zijn. Of ze willen niet verhuizen of ver rijden voor hun werk, terwijl je beter kunt wonen in de gemeenschap waar je werkt. Ook het reformatorisch onderwijs kampt helaas met personeelstekort.” Zelf gaat Geuze de komende maanden even niks doen. Daarna sluit hij tijdelijk werk op interimbasis niet uit.

Ad Geuze (66), onderwijsman in hart en nieren, nam na 29 jaar afscheid als directeur van de Ds. Johannes Groenewegenschool, de grootste school in Werkendam. Tijdens de laatste onderwijsinspectie kreeg hij misschien wel het mooiste compliment. De inspecteur sprak van ‘een dijk van een school’. Op 27 januari is zijn afscheidsreceptie op Fort Altena.