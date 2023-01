Zieke Ria bedankt mensen bij wie ze bloemen mocht plukken voor haar dochter

49 minuten geleden

Algemeen 93 keer gelezen

ALTENA • Ria Dollekens wil alle mensen bedanken bij wie ze de afgelopen jaren bloemen mocht plukken. John de Rijk brengt namens haar de dankwoorden over.

Ria vecht al jaren tegen de ziekte kanker, maar bleef op de been door het plukken van bloemen. Dit deed ze vanuit haar scootmobiel, bij veel mensen thuis.

“Vaak was ze afgeladen met uitgebloeide bloemen die ze, onderweg vanaf de pont bij Drongelen tot de pont bij Dussen, bij diverse mensen mocht plukken. Op een dag stopte ze ook bij ons, met de vraag of ze ook in onze tuin bloemen mocht plukken”, vertelt De Rijk. “Dat vonden we prima, maar omdat onze tuin niet bereikbaar was met een scootmobiel, ging mijn vrouw met haar mee en hielp haar met het plukken.”

De bloemen waren voor dochter Angelique die er droogboeketten van maakte. Inmiddels is de ziekte van Ria zo vergevorderd dat ze niet meer in staat is om die ritjes te maken. Ze is in de laatste fase van haar leven gekomen. “Tijdens een bezoek bij haar thuis gaf ze aan dat ze alle mensen waar ze bloemen mocht plukken wilde bedanken, maar niet wist hoe ze die kon bereiken. Zo ontstond het idee om het op deze wijze te doen”, zegt De Rijk.

De dankwoorden van Ria: ‘Bedankt lieve mensen dat ik bij jullie in de tuin bloemen mocht plukken. Ik, en mijn dochter, waren er heel blij mee! Ik wens jullie een gelukkig en gezond 2023.’