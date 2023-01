Kozakken Boys leeft toe naar bekerduel tegen ADO Den Haag en wil opnieuw stunten

WERKENDAM • In Werkendam neemt de spanning bij de supporters van Kozakken Boys langzaam maar zeker toe. Er wordt uitgekeken naar het duel met ADO Den Haag, dat op dinsdag 10 januari gespeeld wordt in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

Dat er veel komt kijken bij het organiseren van deze bekerwedstrijd - de Werkendammers verwachten 2500 toeschouwers - blijkt wel wanneer we spreken met Kozakken Boys-voorzitter Dick Hoogendoorn.

“We voeren constant overleg met de gemeente, politie en stewards, om te kijken hoe we als club alles in goede banen kunnen leiden”, vertelt hij. “We hebben een steeds beter draaiboek dat we uit de kast kunnen halen bij het organiseren van zulke wedstrijden. Ook van de wedstrijd tegen Vitesse hebben we veel geleerd. Die avond verliep over het algemeen goed, maar bepaalde dingen, zoals het afsteken van vuurwerk en het betreden van het veld door supporters mogen bij deze wedstrijden echt niet. De KNVB controleert daar streng op. We moeten ervoor zorgen dat de veiligheid van alle supporters, spelers en staf gewaarborgd is.”

Veiligheidsrapport

Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse heeft een gespecialiseerd bedrijf een veiligheidsrapport gemaakt, waaruit lering is getrokken. Hierdoor mag de wedstrijd tegen ADO Den Haag gewoon op sportpark De Zwaaier in Werkendam gespeeld worden. “Er is ons veel aan gelegen om de wedstrijd in eigen huis te spelen”, zegt Hoogendoorn. “Zeker omdat de stadions in de buurt dinsdagavond allemaal in gebruik zijn.”

Gepaste maatregelen

Met gepaste maatregelen moet de wedstrijd tegen ADO Den Haag een mooi evenement worden. Het aantal bezoekers uit Den Haag wordt beperkt tot zo’n 150. Zij krijgen plek in een speciaal gecreëerd uitvak, met eigen catering en toiletunits, en kunnen alleen met een buscombi naar Werkendam komen.

Voor supporters van Kozakken Boys is er alleen een online kaartverkoop. Hierbij geldt een maximaal aantal kaarten per persoon. “Dit doen we om ervoor te zorgen dat er geen grote kliek van mensen komt, die je liever niet op het sportpark hebt”, legt Hoogendoorn uit.

Kaarten kunnen overigens tot dinsdag 10 januari 17.00 uur besteld worden. “Aan de poort is er géén verkoop van kaarten”, benadrukt de voorzitter. Hoewel er veel werk zit in de voorbereiding, kijkt Hoogendoorn ook al uit naar het duel. “Er zal een professionele vuurwerkshow voor de wedstrijd zijn en voor onze sponsoren is weer een mooi arrangement geregeld.”

Vertrouwen

Bovendien is de uitslag al bekend bij de voorzitter, zo zegt hij met een lach. “Kozakken Boys wint binnen 90 minuten met 2-1. Waar dat vertrouwen vandaan komt? Dat is gebaseerd op de laatste wedstrijden. De speelstijl komt steeds beter tot zijn recht en we spelen vaker in dezelfde opstelling. ADO speelt de laatste weken bovendien ook niet fantastisch. De volgende ronde halen, de achtste finale, is voor ons het ultieme doel.”

Als het allemaal zover komt, hoopt Hoogendoorn op een uitwedstrijd bij een grote club. “Bij Ajax of Feyenoord bijvoorbeeld. Dat is financieel ook erg interessant.” Aan de wedstrijd tegen ADO hoopt Kozakken Boys zo’n 25 tot 30 duizend euro over te houden.

Huid duur verkopen

Het is aan coach Scott Calderwood en zijn spelers de taak om de voorspelling van Hoogendoorn uit te laten komen. “Het is mooi dat de voorzitter vertrouwen heeft. Ik hoop dat hij gelijk heeft, maar als trainer ga ik me niet aan voorspelingen wagen. We moeten realistisch zijn, net als tegen Vitesse. We gaan er alles aan doen om onze huid duur te verkopen.”

Volgens Calderwood zal Kozakken Boys zich niet als underdog gedragen. “We zullen respect hebben voor ADO Den Haag, maar gaan er ook alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de club, supporters en sponsoren. We willen Werkendam op de kaart zetten, net zoals we tegen Vitesse hebben gedaan. Dat blijven onvergetelijke momenten.”

De spelers van Kozakken Boys hebben slechts acht dagen winterstop gehad. Hierna zijn de trainingen weer hervat, om zo goed mogelijk aan de aftrap tegen ADO te kunnen verschijnen. Scott Calderwood zal zijn ploeg op een normale manier voorbereiden. “We gaan geen andere dingen doen, omdat het een andere wedstrijd is.”