Landbouwers laat geïnformeerd over herverdeling gemeentegronden: VVD stelt vragen

34 minuten geleden

Algemeen 78 keer gelezen

ALTENA • Van oudsher worden er gemeentegronden verpacht, zo ook in Altena. Landbouwers konden deze gronden vaak voor lange tijd pachten. Sinds kort zijn de regels rondom het pachten van gemeentegronden echter veranderd en moeten percelen om de zoveel tijd publiekelijk aangeboden worden. Via loting wordt er dan een nieuwe pachtheer aangewezen. In Altena heeft deze herverdeling van de gronden voor vervelende situaties gezorgd. De VVD wil daarom opheldering van het college.

Agrariërs konden zich enige tijd geleden inschrijven om een perceel gemeentegrond te pachten tegen een vooraf bepaalde prijs van 800 euro per hectare, per jaar. De percelen werden vervolgens verloot onder de geïnteresseerden. Jan Kolff, raadslid van de VVD, bereikte het bericht dat de oude pachterheren slechts kort voorafgaand aan deze loting zijn geïnformeerd over de nieuwe regels.

‘Vreemde gang van zaken’

“Het is een vreemde gang van zaken”, stelt het raadslid. “Eén van de landbouwers, die de grond al 27 jaar in gebruik had, kreeg enkele maanden voorafgaand aan de loting een briefje door de deur dat hij zijn land kwijt zou raken. Dit terwijl hij er al bouwplannen (hiermee wordt de bodemkwaliteit behouden door verschillende gewassen te planten, red.) voor had.”

De betreffende landbouwer had tevens al geïnvesteerd in graszaad en dit gezaaid op de percelen. “Het jaar erop kan hij dit pas oogsten, maar inmiddels is hij het land al kwijt. De gemeente had de landbouwers minimaal een jaar van tevoren moeten informeren, zodat ze rekening hadden kunnen houden met het feit dat ze mogelijk hun land zouden verliezen”, stelt Kolff.

De landbouwers konden wel meedoen met de verloting van ‘hun gronden’, maar hadden geen invloed op de uitkomst doordat de prijs vooraf bepaald was en iedereen evenveel kans maakte op de grond. “Wij vinden dat de markt hier zijn werk had moeten doen. Geeft het perceel aan de landbouwer die er het meeste voor wil betalen, dan kan iedereen voor zichzelf bepalen hoeveel het stuk land hem waard is”, stelt Kolff.

“Bovendien zou dit de gemeenschap ten goede komen doordat er dan meer geld binnenkomt bij de gemeente. De vooraf bepaalde prijs zit ver onder het bedrag dat je normaal gesproken voor een hectare grond betaald.”

Duurzaam omgaan met grond

Volgens Kolff wordt er op deze manier niet duurzaam omgegaan met de percelen. “Het pachtcontract duurt een jaar en kan maximaal met drie jaar verlengd worden. Een landbouwer die het land maar voor korte tijd in beheer heeft zal er minder ‘zuinig’ mee omgaan dan een landbouwer die een aantal jaren het beste uit zijn grond wil halen.”

Kolff wil namens de VVD van het college weten waarom er voor een loting is gekozen en niet voor de hoogste inschrijving, wat volgens de partij een eerlijke marktwerking heeft en de pachters een eerlijke kans had geboden om hun eigen percelen opnieuw te pachten. Ook wil de partij antwoord op de vraag waarom de pachters niet ruim van tevoren geïnformeerd zijn.