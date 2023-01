Rivas ledenorganisatie organiseert informatieavond over prikkelbare darmsyndroom

54 minuten geleden

Algemeen 91 keer gelezen

REGIO • Rivas ledenorganisatie organiseert een informatieavond over het prikkelbare darmsyndroom. Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een veel voorkomende chronische darmaandoening.

Patiënten kunnen last hebben van buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid door gasvorming. Maag-darm-lever (MDL)-arts dokter De Jong, huisarts Dr. Kruithoff, MDL-verpleegkundigen en een diëtist vertellen deelnemers wat PDS is, hoe een onderzoek eruit ziet en wat men zelf tegen klachten kan doen. Ook krijgen deelnemers volop de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen aan de zorgprofessionals.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur in het Grand Café van Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. Deelname kost 5,00 euro voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 10,00 euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www-rivas-ledenorganisatie.nl.