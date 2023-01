Gemeente Altena wil verkeersveiligheid op Perzikstraat in Wijk en Aalburg verbeteren

WIJK EN AALBURG • De gemeente Altena wil de verkeersveiligheid op de Perzikstraat in Wijk en Aalburg verbeteren. Waar nodig neemt de gemeente maatregelen om de straat veiliger in te richten. Inwoners worden gevraagd hun mening te delen over de huidige situatie en knelpunten op de Perzikstraat.

Er zijn veel verschillende verkeersdeelnemers op de Perzikstraat. Onder andere vanwege aangelegen scholen, woningen, bedrijven, de apotheek en het activiteitencentrum. De gemeente is daarom benieuwd naar de ervaringen die weggebruikers op de Perzikstraat hebben. Gevraagd wordt hoe inwoners de weg gebruiken, of inwoners de weg als veilig bestempelen en of ze een kruispunt of oversteekplaats graag anders zouden zien.

Inloopbijeenkomst

Om knelpunten goed in beeld te brengen, nodigt de gemeente Altena inwoners op woensdag 25 januari uit voor een inloopbijeenkomst. Dit wordt gehouden in multifunctioneel centrum D’Alburcht, Perzikstraat 14A in Wijk en Aalburg, en is van 16.30 tot 20.00 uur.

Enquête

Naast de inloopbijeenkomst hebben inwoners ook de mogelijkheid om een enquête invullen, wie welke zij hun mening over de Perzikstraat kunnen delen. De enquête is de te vinden via de website van de gemeente en kan worden ingevuld tot zondag 29 januari. Ook is er een speciale projectwebsite over de Perzikstraat.