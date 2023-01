ChristenUnie ziet tegenstrijdigheid in vergunningsaanvraag Almkerk en stelt vragen

do 5 jan 2023, 15:24

Algemeen 150 keer gelezen

ALMKERK • ChristenUnie Altena heeft nog altijd vragen over de vergunningaanvraag voor drie woningen aan de Kerkstraat 6-10 in Almkerk.

Enige tijd geleden stelde de partij al enkele technische vragen aan het college van burgemeester en wethouders en ontvingen hier toen antwoord op. In de vergunning ziet de CU nu twee stukken die elkaar tegenspreken, waardoor men opnieuw in de pen klimt.

De vragen gaan met name over hoe omgegaan dient te worden met de Ecologische Verbindingszone (EVZ). Dit is een verbinding tussen natuurgebieden om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. In het bestemmingsplan voor de te bouwen woningen in de Kerkstraat is een zone ingetekend van 20 meter breed langs de Alm, waarbinnen niet gebouwd mag worden.

In een ander stuk word echter gesproken over een strook van 5 meter, die volgens Waterschap Rivierenland bovendien geen belemmering vormt voor het voorgenomen bouwplan.

‘Volgens de ruimtelijke onderbouwing mag er wel in de EVZ gebouwd worden, maar volgens de quick scan niet. Welk uitgangspunt is juist?’, wil de ChristenUnie weten van het college.