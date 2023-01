Foto’s

Altena reikt waarderingstekens uit aan vrijwilligers: één kristal, zeven parels en één schaal

di 3 jan 2023, 13:01

ALTENA • Tijdens de eerste, drukbezochte, Nieuwjaarsreceptie in de gemeente Altena werden de gemeentelijke waarderingstekens uitgereikt aan acht inwoners en ontving SJWA De Soos de Schaal van Altena.

Altena kent diverse gemeentelijke onderscheidingen voor inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. De Parel van Altena voor vrijwilligers in het algemeen, Het Kristal van Altena voor jonge vrijwilligers (tot 23 jaar) en De Schaal van Altena voor organisaties.

Toespraak burgemeester Lichtenberg

Voorafgaand aan de uitreiking van de prijzen hield burgemeester Egbert Lichtenberg een toespraak, waarin hij sprak over grote vraagstukken en de nadruk legde op het ‘samen oplossen’.

“Na het bestrijden van het coronavirus ging onze aandacht naar de Russische inval in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Maar ook onze zorgen over het klimaat nemen toe, alsmede over stikstof en de toekomst van onze agrarische sector. De laatste maanden staan in het teken van de inflatie, stijgende prijzen en vraagstukken omtrent onze energie. Onze portemonnee baart ons zorgen: hebben we genoeg geld om de hoger oplopende rekeningen te betalen, redden we het allemaal wel? Iedereen is afgelopen jaar met een of meerdere van deze vraagstukken geconfronteerd. En dat zal in 2023 naar verwachting helaas niet veel anders zijn”, stelde de burgemeester.

Hoe verschillend de vraagstukken ook zijn en hoe anders de oplossing, ze hebben volgens Lichtenberg één duidelijke overeenkomst. “We kunnen ze alleen samen oplossen. Ik prijs me dan ook gelukkig dat wij in Altena leven in een gemeenschap waar de meerwaarde van samen nog door velen zo wordt gevoeld.”

Kristal van Altena

Na de speech van burgemeester Lichtenberg was het tijd voor de uitreiking van de gemeentelijke waarderingstekens. Het Kristal van Altena was voor de 20-jarige Olaf Kurpershoek uit Sleeuwijk. Hij zet zich op veel vlakken in voor Scouting Altena en in het bijzonder voor een groep mensen met een verstandelijke beperking binnen Scouting Altena. Olaf is ook actief als collectant bij de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk.

Parels van Altena

De Parel van Altena werd uitgereikt aan zeven vrijwilligers in de gemeente:

Goof van de Nieuwegiessen (56) uit Wijk en Aalburg is een belangrijke spin in het web bij voetbalvereniging Wilhelmina ‘26. Hij is de man die ’s morgens het terrein opent en ’s avonds afsluit, die op zaterdag als eerste de koffie zet, de jongste jeugd traint, het materiaal verzorgt en nog veel meer.

Jeanet Ambachtsheer - van der Stelt (72) uit Almkerk zet zich al meer dan 35 jaar in voor Tafeltje Dekje. Mede door haar inzet krijgen inwoners die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen dagelijks een gezonde, warme maaltijd. Ook is ze op verschillende manieren zeer actief voor de gereformeerde kerk van Almkerk.

Frans Sterrenburg (78) uit Andel is al vele jaren actief voor de leefbaarheid van Andel onder meer als voorzitter van de dorpsraad. Hij voert onderhoudswerkzaamheden uit rondom de Romboutstoren.

Kees Edelman (71) uit Waardhuizen was oprichter en voorzitter van de dorpsraad van Uitwijk/Waardhuizen en is daar nu nog steeds actief. Tevens is hij bestuurslid van diverse verenigingen en vrijwilliger bij de EHBO. Eenmaal per jaar prikt hij zwerfafval op langs de N322. Kees heeft zich ingezet voor de aanleg van een rotonde tussen Uitwijk en Waardhuizen en sinds vier jaar verzorgt hij hier ook het onderhoud aan. Als badmeester Kees is hij een begrip in de regio.

Christine Rausch (61) uit Werkendam begeleidt, als vrijwilliger namens Vluchtelingenwerk Nederland, locatie Altena, in Werkendam de statushouders die hier nieuw komen wonen. Ze maakt deze nieuwkomers wegwijs in het dorp en ondersteunt hen met diverse activiteiten. Zij kunnen bij haar terecht met allerlei zaken zoals praktische en financiële vragen. Mede door Christine voelen deze nieuwe inwoners zich snel thuis.

Ad Swart (72) uit Rijswijk heeft zich het afgelopen jaar zeer bijzonder ingezet voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in Altena onderdak hebben gevonden. Hij heeft geheel vrijwillig de inkoop verzorgd voor de vier gemeentelijke opvanglocaties en de inrichting hiervan gecoördineerd. Hij heeft twee keer de Samenloop voor Hoop georganiseerd, is al meer dan dertig jaar bestuurslid van de Ondernemersvereniging en is mede oprichter van de Dorpsraad Giessen-Rijswijk. Daarnaast verzorgt hij de ledenadministratie van de kerk en is hij onderdeel van de redactie van dorpsblad De Koppelaar.

Cees de Gast (80) uit Meeuwen is sinds 1989 voorzitter van de stichting ‘Historische Reeks Land van Heusden en Altena’ en heeft een hoofdrol vervuld bij het verschijnen van dertig delen van serie boeken, waarin allerlei aspecten van de geschiedenis van Altena zijn beschreven. Hij laat jong en oud enthousiast kennismaken met hun plaatselijke geschiedenis en met andere ogen naar hun omgeving kijken. Mede door Cees blijft de historie van Altena levend voor de volgende generaties.

Schaal van Altena

Voor de Schaal van Altena waren Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos en zwemvereniging De Biesboschzwemmers genomineerd.

SJWA De Soos kreeg de schaal uiteindelijk uitgereikt. Zij organiseren al vele jaren diverse activiteiten en evenementen in en om Almkerk. Voorbeelden zijn de jeugdactiviteiten op de vrijdag- en zaterdagavonden in het Soos-gebouw. Maar ook activiteiten als ALM-Masters, het Timmerdorp, de ouderenbingo, optredens voor kinderen, de Avondvierdaagse en de Lichtjesoptocht komen uit hun koker.

Naast deze lokale activiteiten organiseren zij ook twee grote evenementen met een bovenregionaal karakter: Benederpop en de jaarlijks terugkerende Zomerfeesten Almkerk. Deze hebben een grote bekendheid in de regio en zijn een trekpleister voor de gemeente.