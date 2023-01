Jaarwisseling verloopt bijna overal rustig in Altena, ME ingezet in Rijswijk

ALTENA • De jaarwisseling in de gemeente Altena is over het algemeen rustig verlopen, meldt de politie.

In Veen gingen er wel weer een aantal sloopauto’s in de fik, op het beruchte kruispunt Witboomstraat - Van der Loostraat. In totaal gingen hier tijdens de jaarwisseling zes auto’s in vlammen op.

In Rijswijk voerde een ME-peloton een korte charge uit, om de orde te herstellen. Een groep baldadige personen stichtten namelijk brandjes in het dorp.

De brandweer moest in Werkendam uitrukken voor een schuurbrand. Zaterdagavond rond 21.45 uur ontstond de brand in de schuur van een woning aan de Werkensedijk. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef.

Bij een brand in een rieten kap van een woning in Woudrichem, aan de Middelvaartsesteeg, ontstond wel aanzienlijke schade. Omstreeks 01.00 uur ontstond de brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is. De brandweer schaalde al snel op naar ‘grote brand’ en kwam met onder meer drie tankautospuiten ter plaatse. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, is zeker een derde van de rieten kap verwoest. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand.