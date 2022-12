Altena moet opvangplekken voor 208 asielzoekers realiseren en wil 73 tijdelijke woningen bouwen

ALTENA • De gemeente Altena staat voor de opdracht om ruimte te creëren voor de opvang van asielzoekers. Op dit moment worden er nog geen asielzoekers opgevangen in Altena, maar de mogelijkheid bestaat dat de gemeente op 1 januari 2024 gevraagd wordt om 208 opvangplekken ter beschikking te stellen.

De Baronie-gemeenten, bestaande uit Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert, hebben ingestemd om in dit vraagstuk met elkaar op te trekken als ware één gemeente. In totaal zouden er in dit district 1510 plekken voor asielzoekers gerealiseerd moeten worden, waarvan Altena 208 plekken voor zijn rekening moet nemen.

Taakstelling Oekraïense vluchtelingen op orde

Hoewel Altena nog stappen moet zetten voor de opvang van asielzoekers, voldoet de gemeente wel aan de taakstelling betreffende de opvang van Oekraïners. Op dit moment vangt Altena 190 Oekraïners op in de vier gemeentelijke opvanglocaties en is er nog ruimte voor ongeveer tien Oekraïners, verdeeld over drie locaties. Daarnaast verblijven er nog 96 in de particuliere opvang in de gemeente. Er wordt nog wel gekeken of er andere geschikte locaties zijn waar Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Statushouders

Tot voor kort ving Altena nog te weinig statushouders op, om te voldoen aan de taakstelling. In 2022 is er hard gewerkt om de achterstand van 2021 weg te werken, met resultaat. Er zijn in 2022 105 statushouders gehuisvest in Altena. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 is het huisvesten van 69 statushouders. ‘Dit is weer een enorme uitdaging waar samenwerking met de corporaties vereist is’, schrijft het college.

73 tijdelijke woningen

Op basis van de benodigde opvang in de toekomst, zet Altena zich in voor de bouw van tenminste 73 tijdelijke woningen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Zo’n 20 procent van de huurwoningen in Altena is namelijk bestemd voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, waardoor er druk op de sociale woningmarkt staat. Waar de 73 tijdelijke woningen gerealiseerd moeten worden is nog niet bekend.