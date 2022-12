Igor, Mariia en Oleg vluchtten uit Oekraïne: ‘We maken nieuwe vrienden’

WERKENDAM • Hoewel het verlangen om met familie en vrienden in de eigen vertrouwde omgeving het Nieuwjaar te vieren groot is, zijn de Oekraïners Igor Karevji (34) en Mariia Vakulenko (40) overtuigd dat ze de juiste beslissing hebben genomen om hun moederland te verlaten, gezien alle ontberingen door kou en oorlogsgeweld. Ze wonen al weer enkele maanden in Werkendam en zijn blij dat ze het verdriet over de oorlog kunnen delen met hun landgenoten.

“Ik probeer maar niet teveel aan vroeger te denken, ik kan het toch niet veranderen”, zo vertelt Mariia in redelijk goed Engels. Ze studeert ondertussen hard om beter Nederlands te leren. Beide Oekraïners hebben elk hun eigen verhaal. Zo arriveerde Igor op 7 mei in Werkendam. “Ik ben geboren in Donetsk en moest nu voor de tweede keer vluchten.” De eerste keer was in 2014, toen pro-Russische separatisten de volksrepubliek Donetsk uitriepen. In 2022 werd dit door Rusland erkend als zelfstandige staat.

Op zoek naar veilig plek

Igor werd bij zijn geboorte door zijn moeder afgestaan en heeft geen verdere familie. “Sinds 2014 woonde ik in Charkov. Al snel na 24 februari, toen de oorlog begon, ben ik gevlucht. Het was een lange reis, vooral met de trein. Eerst naar Polen, Duitsland en toen naar Nederland. Ik was samen met mijn vriend Dimitri. Via het Rode Kruis kwamen we in Breda en na twee dagen in Werkendam. We hebben vooraf niet nagedacht waar we heen wilden. We waren vooral op zoek naar een veilige plek.” In Charkov woonde Igor in een huurflat. Veel van zijn spullen moest hij bij zijn vlucht achterlaten. Hij werkte als financieel specialist in verzekeringen.

Schietende Russen

De vlucht van Mariia met haar zoon Oleg klinkt vele malen moeilijker. Ze woonde in Enerhodar, vlakbij de grootste kerncentrale van Europa. De stad werd al een week na de inval ingenomen door de Russen, ook werden steeds raketten afgevuurd op de kerncentrale in Enerhodar. “Alle winkels en banken waren dicht, er was geen eten, geen geld, geen medicijnen. Soms kwam er eten met grote trucks, dan moest je soms wel meer dan vijf uur in de rij staan, terwijl Russische soldaten steeds aan het schieten waren. Er was alleen melk, brood, wortels, uien en aardappelen, vaak van slechte kwaliteit. We hadden geen eieren, geen meel, je kon niet meer normaal eten. Alleen aardappelen, gekookt of gebakken.”

De meeste zorgen maakte Mariia zich om haar zoon Oleg. De dag van de Russische inval was tevens de laatste schooldag van haar zoon. Ook na de Russische bezetting vreesde ze dat de school misschien wel nooit meer openging. Daarop besloot ook Mariia met haar zoon te vluchten. Een moeilijke beslissing, maar ze wilde niet blijven te midden van de oorlog.

Huilen van blijdschap

Tijdens haar vlucht vanuit het bezette gebied was ze vooral heel erg bang, soms heeft ze nog een slechte droom. “We moesten langs veel checkpoints en elke minuut waren de Russen aan het schieten. Het was zo moeilijk om steeds over te steken en er stonden lange rijen. Steeds moesten we alles laten controleren, documenten en onze koffer. Ook haalden ze steeds onze telefoons leeg. Toen we het eerste checkpoint waren overgestoken, moesten we allemaal huilen van blijdschap. Het leek alsof we in een film waren beland, maar het was ons echte leven. Onze vlucht naar West-Oekraïne duurde zes dagen, daarna gingen we met de bus naar Polen, met de trein naar Hannover en toen verder naar Breda en Werkendam.”

Weer aan het werk

Igor heeft geen familie in Oekraïne, maar de ouders van Mariia wonen nu in het door Rusland bezette deel van het land. Haar zus woont in Rusland. “Mijn ouders wilden blijven, maar het is zo moeilijk om te bellen en alles is nu Russisch daar. Ze hebben geen heet water, geen elektriciteit en weinig eten. Soms staat mijn moeder vier dagen in de rij.” Mariia werkte in Enerhodar als tandarts. Sinds oktober werkt ze in Sliedrecht als tandartsassistente. Om weer als tandarts aan de slag te kunnen moet ze de Nederlandse taal kunnen spreken. Ze steekt over met de pont en reist verder met de trein naar Sliedrecht.

“Het is nog moeilijk om de taal goed te spreken, maar ik ben zo blij dat mijn zoon weer naar school kan. Hij heeft nu de leeftijd om te studeren, dat is het belangrijkste. Hij is één van de beste van de klas. We kunnen hier normaal leven en eten, je bent hier niet alleen, iedereen wil helpen. We maken nieuwe vrienden en het is fijn om met elkaar onze eigen taal te spreken. Als je alleen in een flat zou wonen, wordt je eenzaam en moet je meer aan je land denken. We hebben allemaal dezelfde problemen, maar kunnen ook samen lachen.”

Goede beslissing

Net als Mariia is Igor overtuigd dat het een goede beslissing was om te vluchten voor de oorlog. “Ik wil niet te veel aan het verleden denken, maar aan mijn toekomst hier in Nederland. Ook als de oorlog voorbij is, zal het economisch moeilijk zijn in Oekraine.” In tegenstelling tot Mariia is het Igor nog niet gelukt om werk te vinden. Intussen probeert hij beter Nederlands te leren, in het nieuwe jaar krijgen ze taallessen in Wijk en Aalburg. Voor nu missen beiden vooral de gezelligheid van het samen met familie en vrienden vieren van het Nieuwjaar. Ook de onzekerheid over het voortduren van de oorlog knaagt aan hen.