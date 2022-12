Gedenkkaart van de Biesbosch nog beperkt verkrijgbaar

30 minuten geleden

Algemeen 90 keer gelezen

ALTENA • Ter gelegenheid van de opening van haar bedrijf in 1973 gaf het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch 50 jaar geleden een gedenkkaart van de Biesbosch uit.

Deze groot formaat panorama-kaart is behalve een cartografisch hoogstandje ook een historisch overzicht van bijna zes eeuwen mens en natuur in het gebied tussen het Hollandsch Diep, de Amer en het Land van Altena.

De unieke kaart, met daarop deelkaarten van onder andere de situatie van vóór en vlak na de Sint-Elisabethsvloed, is indertijd in opdracht van het waterwinningbedrijf ontworpen en getekend door de gerenommeerde cartograaf Fredericus Wilhelmus Michels (1906-1975), die kort na dit huzarenstukje ziek werd en een jaar na het uitkomen van zijn mooiste kaart overleed.

De gedenkkaart, die snel uitverkocht raakte is al alweer geruime tijd geleden herdrukt en (zolang de voorraad strekt) nog in beperkte oplage te koop bij museum Twintighoeven van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

Formaat

De afmeting van de kaart is ongeveer 100 x 75 cm, inclusief een rand rondom, de beeldmaat is ongeveer 85,5 x 62,5 cm. Vanwege het grote formaat van de kaart is afhalen de beste optie. De prijs van deze panoramakaart bedraagt 19,95 euro.

Adres en openingstijden

Museum Twintighoeven van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is te vinden in bos de Elzen aan de Noorderelsweg 4A te Dordrecht. De openingstijden zijn woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag en zondag van 12.30 uur tot 16.00 uur.