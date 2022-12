ZAP’ers vragen vuurwerkafval zo mogelijk zelf op te ruimen

do 29 dec 2022, 11:17

ALTENA • In heel Altena is wekelijks een grote groep mensen actief die ‘ZwerfAfvalPakken’. Vooral in de periode rond de jaarwisseling wordt hun werk vaak behoorlijk uitgebreid door vuurwerkafval. De ZAP’ers vragen daarom aan inwoners van Altena, om hun vuurwerkafval zo mogelijk zelf op te ruimen.