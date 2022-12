Grote prijsverschillen gehandicaptenparkeerkaart tussen gemeenten: ‘Verschillen zijn bizar’

ALTENA • Mensen die niet verder kunnen lopen dan honderd meter of die door hun handicap voor het vervoer afhankelijk zijn van een ander, kunnen bij de gemeente waarin ze wonen een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Het tarief voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart blijkt per gemeente te verschillen. “Die verschillen zijn echt bizar”, vindt Sylvia van der Giessen.

Niels van der Giessen uit Sleeuwijk, is de zoon van Sylvia. Hij heeft het Pitt-Hopkins-syndroom. Al bijna twintig jaar heeft hij een gehandicaptenparkeerkaart. “Ik ben echt verbaasd als ik hoor wat je nu voor zo’n kaart in Altena moet betalen en dat er grote verschillen in Nederland zijn”, zegt Sylvia. “Stel wij zouden moeten verhuizen en Niels had nog thuis gewoond, dan zou je haast uitzoeken waar je het beste kunt gaan wonen met een kind met een beperking.” Sylvia benadrukt dat ze het jammer vindt dat de gemeente geen herinnering stuurt voor het verlengen van de GPK. “Bij het verlengen van je paspoort of je rijbewijs sturen ze wel een herinnering. Waarom nu dan niet?”

Voor Hans Maschino uit Woudrichem zou zo’n reminder ook wel handig zijn. Tijdens het interview komt hij erachter dat zijn kaart al is verlopen. “Ik moet een nieuwe hebben, dus daar moet ik even achteraan.” In de voormalige gemeente Woudrichem kostte de kaart die vijf jaar geldig is in 2017 nog €22,55. De kosten van een eventuele medische keuring betaalde de gemeente, net zoals in de voormalige gemeenten Aalburg en Werkendam. In 2017 betaalde een aanvrager in Aalburg €35,30 en in Werkendam €61,40.

“Toen de gemeenten per 1 januari 2019 samengingen, werden de nieuwe leges bepaald aan de hand van een gewogen gemiddelde. De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten dat we de kosten die wij als gemeente betalen voor de medische keuring gaan doorberekenen aan de aanvragers. Het bedrag dat we nu doorberekenen, zijn de kosten die we ook echt zelf kwijt zijn aan de medische keuring”, legt een medewerker van de gemeente Altena uit.

Hans moet straks voor een verlenging zonder medische keuring €51,60 neertellen. “Dat is het dubbele van vijf jaar geleden. Dat is niet normaal! Als het in andere gemeenten zo goedkoop is, dan moet ik maar gaan verhuizen”, grapt hij. “Het is wel raar dat er zoveel verschil in zit. Overal in Nederland zie je verschillen in leges, maar dit is wel een heel bizar verschil.”

Lena Bax uit Wijk en Aalburg zit in een rolstoel en heeft de kaart nu zes jaar. “Ik vind het waardeloos dat gemeenten zulke hoge kosten rekenen voor een parkeerkaart. Alles wat je als gehandicapte doet, is al drie keer zo duur. Veel invaliden zijn afhankelijk van een uitkering en daar kun je echt niet te veel gekke dingen mee doen. Een keuring is in mijn geval ook onnodig. Ze kunnen keuren wat ze willen, maar bij mij gaat alles alleen maar achteruit.”

Gratis parkeren

Trijnie Verschoor uit Werkendam denkt daar anders over. Ze mist haar rechteronderbeen en heeft al 25 jaar een gehandicaptenparkeerkaart. “Ik vind €51,60 wel meevallen. Je hebt er jaren plezier van. Je kunt er soms, niet altijd, gratis mee parkeren. Dat moet je dus goed in de gaten houden. Ik vind het wel lastig dat het parkeren overal anders is.”

Adrie van de Werken uit Rijswijk heeft de GPK nu zo’n zeven jaar, omdat hij door diverse ongevallen beperkt is in zijn lopen. “Ik moest naar een kliniek in Dordrecht en dat was vlak bij het stadskantoor. De gehandicaptenparkeerplaats was vlak bij een betaalpaal, maar ik kon nergens terecht om na te vragen of ik nu wel of niet moest betalen. Zelfs bij het stadskantoor konden ze daar geen antwoord op geven.”

Er zijn een aantal apps in omloop, waarin gebruikers van de GPK kunnen opzoeken wat de regels per gemeente zijn, zo ontdekte deze krant. Dat kan bijvoorbeeld met de app GPA en voor Android-gebruikers kan de app Gehandicapten-P uitsluitsel bieden. Toch geven alle apps aan dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend en dat gebruikers het beste contact met de gemeente kunnen opnemen over de regels.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) legt de verantwoordelijkheid voor het tarief bij de gemeente. In een schriftelijke reactie laat VNG weten: ‘De kosten zijn gebaseerd op leges die gemeenten in rekening brengen voor hun werkzaamheden. Voor zover dat in de gemeentelijke Legesverordening is opgenomen, mogen gemeenten leges vragen. Er is geen limiet vastgesteld. Gemeenten mogen de hoogte van de leges zelf bepalen. Deze mag evenwel niet meer dan kostendekkend zijn.

Bij een gedecentraliseerde bevoegdheid gaan de kosten nu eenmaal uiteenlopen. De ene gemeente heeft het immers anders georganiseerd dan de ander en niet altijd worden de kostenposten op dezelfde manier aan het product toegerekend. Het ministerie van BZK heeft gemeenten verder opgedragen om legeskosten volledig door te berekenen aan het product. De VNG ziet in de invulling van deze bevoegdheid van de gemeente een eigen verantwoordelijkheid van een gemeente.’

Landelijke regeling

Belangenorganisatie Ieder(in) behartigt de belangen van zo’n twee miljoen mensen in Nederland die te maken hebben met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Illya Soffer, de directeur van Ieder(in), ziet de grote verschillen in Nederland ook.

Zo stelt ze: “Voor mensen met een beperking is een gehandicaptenparkeerkaart soms onmisbaar. Dat is voor iemand in Nieuwegein net zo belangrijk als iemand in Tiel. Toch betaal je in de ene gemeente soms twee keer zoveel als in de andere gemeente voor dezelfde basisvoorziening. Gemeenten moeten wat ons betreft open en eerlijk zijn over hoe de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart zijn opgebouwd. Zij moeten laten zien welke gedeelte van de kosten landelijk bepaald is en waar de gemeente beleidsvrijheid neemt. Een landelijke regeling die in alle gemeenten kan worden uitgevoerd, zou wat Ieder(in) betreft veel oplossen. Dan is er nog de vraag waarom mensen met een beperking op kosten gejaagd worden voor een basisvoorziening. Dat strookt niet met het VN-verdrag Handicap. Wij vinden het de moeite om te kijken of de gehandicaptenparkeerkaart collectief betaald kan worden.”





Tarief voor een eerste GPK met medische keuring:

Altena: €234,45

Dordrecht: €194,31

Drimmelen: €255,18

Geertruidenberg: €173,47

Gorinchem: €29,80

Hardinxveld-Giessendam: €27,95

Heusden: €165,00

Loon op Zand: €318,45

Sliedrecht: €6,81

Vijfheerenlanden: €210,00

Waalwijk: €177,60

Zaltbommel: €0,00