Leerlingen Altena College schrijven kerstkaarten: ‘Mijn oudoma was blij verrast’

17 minuten geleden

SLEEUWIJK • “Schrijf een kerstkaart aan een speciaal iemand in je omgeving, of aan iemand die je niet kent en zorg ervoor dat deze kaarten bij deze personen terechtkomen.” Zo luidde de opdracht van Diede Vreeswijk, docent Lifestyle & Duurzaamheid, die samen met drie andere collega’s vak geeft op het Altena College in Sleeuwijk.



Fenna Verbeek uit klas H2C hoefde niet lang na te denken en schreef een kaart aan haar 100-jarige oudoma en ging deze persoonlijk bij haar brengen. “Mijn oudoma was blij verrast en ging meteen op zoek naar het allermooiste plekje in huis, zodat ze er heel veel naar kan kijken”, zegt Fenna.

Zo ging iedereen aan de slag met zijn of haar eigen kaart. De leerlingen die een kerstkaart hebben geschreven aan onbekende personen, gaan deze de komende dagen in de brievenbussen doen bij bewoners van zorginstellingen in Sleeuwijk.

Docent Diede Vreeswijk kijkt terug op een geslaagd project. “De leerlingen hebben erg hun best gedaan en dachten goed na over wat ze op hun kaarten gingen schrijven. Ons motto is ‘Goed voor elkaar!’ en dat hebben onze leerlingen op deze manier op een mooie en warme manier tot uiting gebracht.”