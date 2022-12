Ondernemers in Altena: ‘We kijken vol vertrouwen naar 2023’

ALTENA • Corona, oorlog in de Oekraïne, hoge energiekosten, oplopende grondstofprijzen en inflatie. Het kenmerkt het jaar 2022. Een rondje langs een aantal willekeurig gekozen middenstanders in de regio, leert echter dat het jaar 2023 over het algemeen met vertrouwen tegemoet wordt getreden.

Wout Bouman, eigenaar van het gelijknamige automobielbedrijf in Wijk en Aalburg, kijkt met een optimistische blik naar 2023. “Auto’s moeten nu eenmaal vervangen worden”, is zijn credo. Zijn bedrijf is naast het onderhoud aan auto’s ook een mooie speler in de verkoop van jong gebruikte auto’s, die meestal worden geïmporteerd uit Duitsland. “Er wordt veel in dezelfde vijver gevist. Daardoor is het aanbod kleiner en zijn de prijzen hoger. De prijzen moeten zakken. Ik verwacht wel een kentering.”

Behoorlijke kostenpost

De Wijk en Aalburger typeert het jaar 2022 als goed. “We hebben redelijk verkocht. Mensen konden door corona niet op vakantie en staken hun geld in een auto.” Bouman ondervindt wel dat de klanten langer met hun auto doen. Natuurlijk speelt de hoge energieprijs zijn bedrijf ook parten. “Onze spuitcabine werkt op gas. Dat is een behoorlijke kostenpost. Gelukkig geven de verzekeringsmaatschappijen wat bijloop in de stookkosten.”

Oude niveau

Bernard van Bergeijk eigenaar van restaurant De Stroming in Woudrichem zag dit jaar na de coronatijd zijn bedrijf weer een poos op het oude niveau opereren. “Maar de laatste maanden zakt het toch wat in.” Van Bergeijk kwalificeert de toekomst als moeilijk als er geen veranderingen optreden. “Mijn verwachtingen zijn niet zo positief. De prijzen zijn zo gigantisch gestegen. Er zal altijd wel een doelgroep zijn die ons bezoekt maar ik kan best begrijpen dat voor veel mensen het moeilijk is om uit eten te gaan.”

De stijging van (grondstof) prijzen en ook nog eens de hoge stookkosten zijn voor Van Bergeijk zorgenkindjes. “Als dat zo doorgaat is dat niet meer vol te houden. Wij hebben gelukkig nog een goed energiecontract maar als dat straks afgelopen is, weet ik het nog niet zo.” Met het aanbrengen van zonnepanelen hoopt de Woudrichemse horecaman de hoge stookkosten enigszins het hoofd te kunnen bieden.

Positieve wending

Bakkerij Verba met drie vestigingen in het Land van Heusden Altena (Werkendam, Sleeuwijk en Rijswijk) kende een roerig 2022. In maart werd de winkel in Werkendam vernieuwd en aan het splitsen van de productielocatie moest ook de nodige aandacht worden besteed.

“Tijdens de coronaperiode hebben we goede zaken gedaan”, vertelt de woordvoerster van de origine Brakelse bakkerij. “We kijken vol vertrouwen naar 2023. Hopelijk gebeuren er geen gekke dingen. En dat er een stukje rust komt in de grondstoffenprijs.” In het laatste voorziet Verba een positieve wending. “Gelukkig hebben andere landen al geanticipeerd door meer tarwe te zaaien.”

Steunpakket niet toereikend

De hoge energieprijzen spelen bakkerijen ook flink parten. De meeste bakkerijen gebruiken voor het bakken van hun producten gasovens. De hoge gasprijs moet nu eenmaal ook worden doorberekend, om het hoofd boven water te kunnen houden. “We hebben een vaste klantenkring. Als specialist zijn onze prijzen nu eenmaal hoger. We hopen dat we onze klanten vast kunnen houden en dat zij niet bijvoorbeeld voor brood en banket naar elders gaan.”

Voor de bakkersbranche is er tot nu toe weinig steun vanuit het kabinet. Wel wordt er gewerkt aan een soort steunpakket. Bedrijven moeten onder bepaalde voorwaarden 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. “Dat pakket is niet toereikend”, weten ze inmiddels ook bij Verba.

Grotere verbondenheid

Bij Ballegooyen Modes in Dussen kijken ze met een positief gevoel terug op dit bijna voorbije jaar. “We ondervonden dat er een nog grotere verbondenheid was dan voor corona. Het was super leuk”, vertelt Joyce Vos. “Onze gasten deden weer aankopen voor bruiloften en feestjes. Het kon weer. Heel leuk. Ze wilden echt iets nieuws kopen voor een bijzondere gelegenheid.”

Joyce Vos kijkt uit naar 2023. “We kijken daar positief naar uit. We gaan weer proberen voor onze gasten er weer een leuke beleving van te maken. We hebben weer een mooie collectie. We merkten ook dat de mensen na de coronaperiode graag zichzelf weer eens willen verwennen.”