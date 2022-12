Burgemeester Egbert Lichtenberg blikt terug: ‘2022 was een bijzonder jaar’

ALTENA • “Een bijzonder jaar”, zo noemt burgemeester Egbert Lichtenberg het jaar 2022. Dit jaar werd er voor de eerste keer in de gemeente Altena een gemeenteraadsverkiezing gehouden en waren er verschillende uitdagingen door de oorlog in Oekraïne. 2022 was ook een jaar waarin heel veel weer wél kon en mocht.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in Altena bracht 56,31 procent van de stemgerechtigden een stem uit. Een mooi percentage zegt burgemeester Lichtenberg. “De opkomst in Altena ligt hoger dan gemiddeld. We zouden graag willen dat nog meer mensen hun stem uitbrengen, maar we zijn blij met de betrokkenheid die nu al zichtbaar is.” Na de verkiezingen vonden er geen grote verschuivingen binnen de gemeenteraad plaats. Pauline van den Tol verliet de raad en de VVD verloor een zetel. De twee vrijgekomen zetels werden toebedeeld aan Vrije Volkspartij Altena. “

Stabiliteit belangrijk

Voor zo’n jonge gemeente als Altena is het van belang dat er enige vorm van stabiliteit is. Dat er besef is van historie en een stuk ervaring aan de ene kant, maar dat er aan de andere kant ook ruimte is voor nieuw elan en nieuwe inbreng. Als je dat op een goede manier in een samenspel kunt brengen, dan is Altena daar beter mee af. Ik ben er dus heel blij mee dat er een stukje continuïteit is, maar dat er ook ruimte is voor vernieuwing”, stelt de burgemeester.

Toestroom vluchtelingen

Begin maart kreeg Altena van dichtbij te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Vele vluchtelingen kwamen naar Nederland, op zoek naar een veilig heenkomen. Gemeenten kregen de opdracht om opvangplekken te organiseren en verschillende mensen namen Oekraïense vluchtelingen in huis. Ook in Altena was de bereidwilligheid om Oekraïense vluchtelingen te helpen groot.

“Daar ben ik erg trots op. Hier in Altena bieden mensen graag de helpende hand. Dit hebben we ook ervaren tijdens de coronaperiode. Het verbaasde me daarom niet dat ook nu veel mensen hulp aanboden en hun huis openstelden voor vluchtelingen.”

Inmiddels zijn er vier gemeentelijke opvangplekken in Altena, waar in totaal zo’n tweehonderd vluchtelingen verblijven. Particulier worden nog eens zo’n honderd mensen opgevangen. “In een paar gevallen begon dit na verloop van tijd te knellen, daarom is een aantal mensen verhuisd naar de gemeentelijke opvang”, vertelt de burgemeester.

Hij vindt het mooi om te zien dat al deze mensen hun plek in Altena beginnen te vinden en ook dagelijkse activiteiten ontplooien. “Een aantal mensen is aan het werk gegaan, kinderen gaan naar school en er zijn talloze vrijwilligers actief die hen begeleiden.”

Vraagstuk

Volgens Lichtenberg wacht er voor Altena, en de rest van Nederland, de komende tijd een breder vraagstuk om statushouders en vluchtelingen uit andere landen op te vangen. “We hebben als gemeente de taak om bij te dragen aan de opvang van statushouders en vluchtelingen. Om dit vraagstuk op te lossen werken we nauw samen met de gemeenten in de Baronie. We kijken welke opvang het beste past in een gemeente.”

Stijgende kosten

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van energie en levensmiddelen dit jaar aanzienlijk. “Inmiddels zijn er gelukkig al veel ondersteuningsmaatregelen”, zegt de burgemeester. Ook de gemeente Altena probeert burgers, verenigingen en instellingen bij te staan. Zo wordt er in de jaren 2022, 2023 en 2024 in totaal drie miljoen euro extra uitgetrokken om de toekomst van de verenigingen en instellingen te waarborgen.

Lichtenberg geeft aan voorzichtig te willen zijn met het woord ‘crisis’. “Dit etiket wordt soms te makkelijk opgeplakt. Ik heb het liever over een bestuurlijk vraagstuk met veel impact voor onze inwoners.” De komende jaren staat Altena voor meerdere vraagstukken. Zo moeten er beslissingen genomen worden op het gebied van arbeidsmigranten, woningbouw, jeugdzorg, sociaal domein, landbouw, mobiliteit (A27) en de Woondeal. Ook zal er volgend jaar meer duidelijkheid komen over de openbaar vervoer concessie. Wat dat betreft kan 2023 een spannend jaar worden.

Veel evenementen en bijeenkomsten

In het jaar 2022 was er ook heel veel wat wél weer kon en mocht. “Ik vind het heel plezierig dat de coronapandemie achter ons ligt. Gelukkig konden er dit jaar weer veel evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden. Vanuit mijn ambt kan ik zien hoe de samenleving op deze manier met elkaar verbonden is”, zegt Lichtenberg.

Afgelopen jaar nam de burgemeester zelf ook deel aan een aantal evenementen. Hij viel zelfs in de prijzen tijdens MusicAel in Andel. De trofee die hij ontving: ‘Ael Songfestival winnaar 2022’, heeft zelfs een prominente plek in zijn werkkamer op het gemeentehuis. Lichtenberg heeft zichtbaar genoten van zijn optreden daar, zo blijkt als hij erover vertelt.

Dit geldt ook voor zijn verhaal over het WK Roeien, dat afgelopen jaar in Kortgene werd georganiseerd, waaraan hij deelnam met een aantal vrienden. “We zijn dertigste geworden, van de 25 teams die meededen”, grapt Lichtenberg. “Ons team heeft de naam ‘diepleggers’, omdat wij allemaal mannen van enig postuur zijn. We zijn onszelf nog aan het verbeteren, de techniek en souplesse komen er zo langzamerhand in.” Volgend jaar doet de burgemeester mee aan het NK Roeien. Voor dit Nederlands Kampioenschap zullen enkele wedstrijden geroeid worden, waarvan de Altena Regatta er één is.

Persoonlijk

Op persoonlijk gebied heeft de burgemeester een goed jaar gehad, geeft hij te kennen. “Dit was het eerste jaar sinds het overlijden van mijn vader. We hebben toen heel veel steun en reacties gehad van mensen, wat me nog steeds deugd doet”, zegt Lichtenberg. “Ik ben blij dat we goed geland zijn in Altena.” Tot slot spreekt Lichtenberg een kerstgroet uit aan alle inwoners van Altena. “Ik wens iedereen gezegende kerstdagen, een veilige en plezierige jaarwisseling en een gezond en hoopvol 2023 toe.”

Naam: E.B.A. Lichtenberg

Geboren: 12 juli 1967, Uden

Woonplaats: Sleeuwijk

Gezin: Partner en twee dochters

Burgemeester van Altena sinds: 9 december 2019