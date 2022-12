RegioBank vervult buurtwensen: ‘Zijn op zoek naar mensen die een buurtwens hebben’

WERKENDAM • Gezelligheid, samenzijn en naar elkaar omkijken, dát is waar het in december om draait. RegioBank draagt hieraan bij door buurtwensen te vervullen.

“We zijn op zoek naar mensen die een buurtwens hebben. Dit kan bijvoorbeeld een kinderboerderij zijn waarvan de dierenverblijven opgeknapt moeten worden, of een verzorgingshuis dat een duofiets nodig heeft”, vertelt Sandra Sterrenburg van Van der Straaten’s Assurantiekantoor in Werkendam, Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

“Als er voor buurtwensen financiële middelen gezocht worden, maken wij er een actie van. We zorgen voor de publiciteit en helpen bij het opzetten van een crowdfundingsactie. Op deze manier wordt er geld ingezameld om de buurtwens uit te laten komen.”

Saamhorigheid

Het doel van de actie is om mensen met elkaar in contact te brengen. “We zijn een buurtzame bank en willen graag dat mensen met elkaar dingen oppakken. We willen dat een buurt leefbaar is en blijft, of juist weer leefbaar wordt. Ook vinden we saamhorigheid belangrijk. Deze dingen komen bij elkaar met de actie.”

Buurtwens indienen

Buurtwensen kunnen nog tot 31 december ingediend worden, via www.regiobank.nl/buurtwens. Ook mogen mensen bij RegioBank Werkendam binnenlopen om hun buurtwens door te geven. Initiatiefnemers die dit voor deze datum doen, maken tevens kans op een donatie vanuit RegioBank. Ook niet-klanten mogen deelnemen aan de actie.