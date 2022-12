Het huwelijksbootje van Henk (97) en Co (95) uit Almkerk dobbert al 75 jaar rond

ALMKERK • “We trouwden een dag voor kerst. Nu zegt iedereen: wat een onmogelijke dag. Maar in het jaar dat je trouwde kreeg je belasting terug, dus je stelde het zo lang mogelijk uit. We waren zo arm als een kerkrat.” Op 23 december mochten Henk Nobel en Co Nobel - Bergshoeff vieren dat ze 75 jaar getrouwd zijn. Een uniek huwelijksjubileum. “We hebben zoveel samen meegemaakt, ik moet soms echt even nadenken.”

“Ook de familie stond op de achterste poten, dat we een dag voor kerst trouwden. Toch was alle familie, die dag in 1947, ‘s ochtends al vroeg op het stadhuis in Rotterdam. We trouwden ‘s ochtends”, vertelt de 95-jarige Co Nobel. “Want ‘s ochtends vroeg was goedkoper. Daarna ging de familie mee naar ons thuis. Ik kan me niet alles meer herinneren, maar ondanks dat kerst voor de deur stond, ging de familie pas laat in de nacht weg.”

De 97-jarige Henk Nobel en zijn vrouw Co komen beiden uit Rotterdam. “Ik werkte in een boekhandel, daar werkte de zus van Henk ook”, zegt Co, waarna ze in het Rotterdams aanvult: “Zijn zus zei: ‘We hebben nu een leuk wijfie in de winkel’.”

Aan boord

Henk was matroos op de vaart, dus ging het echtpaar aan boord wonen. Henk vertelt verder: “Het was net na de oorlog, er was in Rotterdam geen woning te krijgen. De schipper woonde achter in de roef en wij voor in het schip.” De scheepvaart heeft alle jaren centraal gestaan in hun leven, wat zichtbaar is door de schilderijen die aan de muur in hun woning aan de Nieuwenaar in Almkerk hangen.

“De eerste jaren woonden we op een schip, toen we 10 jaar getrouwd waren en Rotterdam in de herbouw zat, kwamen we in aanmerking voor een woning. We huurden een etagewoning. Dat was voor veel mensen te duur, want het kostte wel zes en halve gulden per week.”

Het geheim van een 75-jarig huwelijk

Later gingen ze weer aan boord wonen en kwamen ze in de haven van Woudrichem terecht. Na jaren in Woudrichem gewoond te hebben, verhuisden ze naar Aalst, waar ze ook werkten. “Toen ik 70 jaar werd was ik er klaar mee”, zegt Co. “Ik heb altijd mee gesjouwd, van schip naar schip. We hebben samen zoveel beleefd.” Op de vraag wat het geheim is van hun unieke 75-jarige huwelijksjubileum antwoord Co ad rem: “Een beetje ruziemaken af en toe. Dan heb je weer iets om weg te zoenen.”

Puzzels en muziek

Ze genieten beiden nog van hun hobby’s. Co puzzelt graag. “Stapelgek ben ik ervan”, zegt ze. “Rebus, Zweedse, het maakt me niet uit. Maar dan blijft je koppie draaien. Dan kom ik een woord tegen dat ik niet weet en dan ga ik het weer opzoeken.” Henk heeft zijn muziek, het paar heeft altijd een piano in huis gehad. “Ik speel nog steeds, maar nu nog slechts één keer per dag”, zegt Henk.

“We vieren het niet groot hoor, we hebben weinig familie meer. Maar we zijn dankbaar voor alle bezoek dat we mogen ontvangen”, vertelt Co. In hun leven waarin scheepvaart centraal stond, is het bijzonder dat hun huwelijksbootje al 75 jaar ronddobbert. Co: “Maar we zijn nog niet gestrand hoor, we varen nog even samen door.”